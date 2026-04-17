Vernieuwde standaard verbetert data-uitwisseling in acute zorg

De Informatiestandaard Acute Zorg is geactualiseerd met versie 2.2.0 van de Spoedsamenvatting en Rapportage Verleende Zorg. Met deze vernieuwing zet Nictiz in op betere databeschikbaarheid binnen de acute zorg. Digitale gegevensuitwisseling sluit nauwer aan op de dagelijkse praktijk, waardoor zorgverleners sneller toegang krijgen tot actuele en relevante patiëntinformatie op cruciale momenten in het zorgproces.

De doorontwikkeling kwam tot stand in samenwerking met het zorgveld, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar zowel technische nauwkeurigheid als praktische toepasbaarheid. De spoedsamenvatting zorgt ervoor dat zorgverleners in de meldkamer, ambulance en op de spoedeisende hulp direct beschikken over relevante medische gegevens van de huisarts. Daardoor kunnen zij ook onder hoge tijdsdruk snel en adequaat handelen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij onduidelijkheid over medicatiegebruik.

Daarnaast ondersteunt de standaard zorgverleners bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen en draagt deze bij aan meer samenhang en veiligheid in de acute zorg. Na afloop van de behandeling zorgt de rapportage verleende zorg ervoor dat de huisarts een volledig overzicht ontvangt, waardoor het medisch dossier actueel blijft en de continuïteit van zorg wordt versterkt.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van versie 2.1.0 (Professionele Samenvatting) zijn:

De termijn voor het aanleveren van SOEP-verslagen, meetwaarden en correspondentie is verruimd van 10 dagen naar 4 maanden (voor ambulance en SEH, berichten 7 en 11 uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling Acute Zorg).

De benaming van het bericht is aangepast van Professionele Samenvatting naar Spoedsamenvatting.

Met deze aanpassingen sluit de standaard beter aan op de dagelijkse praktijk in de acute gezondheidszorg.

Ook de Rapportage Verleende Zorg is gewijzigd:

De constructie met het SOEP-verslag voor het verzenden van de samenvatting is komen te vervallen.

Het veld Rapportage is vervangen door het veld Samenvatting verleende zorg, waarin de kerngegevens zijn opgenomen volgens de Richtlijn

Gegevensuitwisseling Acute Zorg. De bijlage bevat voortaan de volledige rapportage, volgens de richtlijn.

Met deze wijzigingen wordt de eenduidigheid vergroot en de uitwisseling van gegevens binnen de keten verbeterd.

Testen en kwalificeren

ICT-leveranciers in de acute zorgketen kunnen zich vanaf nu kwalificeren voor de Spoedsamenvatting en de Rapportage Verleende Zorg. Ter voorbereiding zijn testmaterialen beschikbaar gesteld, zodat systemen gecontroleerd en aangepast kunnen worden waar nodig.

Na het succesvol doorlopen van de testfase kan via Nictiz Service Management een kwalificatie worden aangevraagd. Met deze stap wordt de digitale samenwerking in de acute zorgketen verder versterkt en komt betrouwbare, tijdige en gestandaardiseerde uitwisseling van gezondheidsinformatie dichterbij.

De informatiestandaard Acute Zorg werd in 2020 geïntroduceerd. Het doel was om zorgprofessionals op de SEH via standaardberichten sneller en beter voor te bereiden op patiënten die per ambulance werden binnengebracht. In 2021 is de informatiestandaard ook al eens vernieuwd.