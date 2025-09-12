AZNN verbindt bij digitale gegevensuitwisseling acute zorg

In de regio Noord-Nederland wordt hard gewerkt aan het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg. Vanuit het ondersteunend bureau van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) vervullen adviseurs Rolf Snijders en Grietha Bosma een centrale rol in het verbinden van partijen binnen de zorgketen. Zij ondersteunen onder meer initiatieven als het programma Met Spoed Beschikbaar, waarin zorginstellingen toewerken naar betere informatie-uitwisseling rondom acute zorg.

Binnen de ROAZ-regio (Friesland, Groningen en Drenthe) is digitale gegevensuitwisseling een belangrijk thema, omdat het de samenwerking tussen zorgverleners versterkt en de toegankelijkheid van zorg verbetert. Zo wordt er op tactisch niveau binnen het zogenoemde Kernteam Tactisch ROAZ gekeken naar hoe de landelijke Richtlijn Gegevensuitwisseling Acute Zorg regionaal wordt toegepast. Daarbij is er oog voor de voortgang per sector en instelling, zodat afstemming mogelijk blijft en het grotere geheel niet uit het oog wordt verloren.

Terugkoppeling SEH naar ambulance

Grietha Bosma benadrukt het belang van die regionale afstemming: “Digitale gegevensuitwisseling versterkt de samenwerking in de regio zodat we ook in de toekomst passende, toegankelijke en veilige acute zorg kunnen blijven bieden.” Een concreet voorbeeld van de regionale samenwerking is het Met spoed beschikbaar-koploperproject voor de terugkoppeling van SEH naar ambulance.

Dit project wordt uitgevoerd samen met onder meer het Ommelander Ziekenhuis Groningen, UMCG Ambulancezorg en Ambulancezorg Groningen. De terugkoppeling betreft de informatie die de SEH geeft aan de ambulance over de uiteindelijk gestelde diagnose, als reactie op de werkdiagnose die tijdens de rit al is gesteld. “Die ambulanceberichten zijn bij ons in de regio bij alle ziekenhuizen technisch gezien geïmplementeerd en dat is waar de betrokkenheid van Bureau AZNN ontstond. Onze rol daarbij is de verbindende factor en eraan bijdragen dat er uniforme werkafspraken zijn, afgestemd en bekrachtigd door de betrokken zorgorganisaties en binnen het ROAZ”, legt Snijders op de website van Met spoed beschikbaar uit.

Hoewel de ambulanceberichten vanuit ambulance naar SEH inmiddels technisch zijn geïmplementeerd bij alle ziekenhuizen in de regio, blijkt het organiseren van uniforme werkafspraken en processen een grotere uitdaging. AZNN ondersteunt deze samenwerking door partijen aan tafel te brengen en afspraken regionaal te verankeren.

Regionale regiefunctie

De adviseurs van AZNN merken dat projecten rondom gegevensuitwisseling vaak nauw met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld in situaties van overbelasting op SEH’s, waarbij met behulp van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) wordt bepaald of patiënten (tijdelijk) naar een ander ziekenhuis moeten worden gebracht. In Noord-Nederland is gekozen voor een zogenoemde regionale regiefunctie bij de meldkamer. De meldkamer kan op basis van actuele LPZ-informatie bepalen welk ziekenhuis geschikt is voor een bepaalde patiënt.

Voor deze werkwijze werd een prospectieve risicoanalyse uitgevoerd, waarbij zorgprofessionals, ICT’ers en andere betrokkenen knelpunten en risico’s identificeerden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het maken van gezamenlijke werkafspraken binnen het ROAZ.

Regionale prioritering

Niet alle instellingen kunnen in hetzelfde tempo implementeren, bijvoorbeeld door beperkte capaciteit of lopende EPD-transities. Daarom is regionale prioritering essentieel. Binnen het ROAZ wordt hierover afgestemd, zodat implementaties haalbaar blijven en op het juiste moment plaatsvinden. Ook wordt er gekeken naar uitbreiding van de richtlijn naar andere zorgsectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)). Binnen Met Spoed Beschikbaar worden stappen gezet om ook deze partijen te betrekken bij de gegevensuitwisseling.

AZNN neemt zelf geen besluiten maar zorgt ervoor dat de juiste partijen op het juiste moment met elkaar in gesprek zijn. Ze onderhouden contact met organisaties zoals RIVO-Noord (Regionaal Informatievoorzieningsoverleg Noord-Nederland) en GERRIT, de regionale samenwerkingsorganisatie voor digitale gegevensuitwisseling. Op die manier zorgen zij dat initiatieven goed op elkaar aansluiten en kennis wordt gedeeld in plaats van gedupliceerd.

Primeur

In juli van dit jaar hadden de Noord-Limburgse zorgorganisaties Ambulancezorg Limburg en huisartsencoöperatie Cohesie een primeur te pakken: ze zijn de eersten die bericht 13 uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg - ‘Rapportage van de ambulance naar de huisarts’ - in gebruik hebben genomen. De eerste resultaten van het koploperstraject in de regio Rijnmond zijn ook bekend en worden succesvol geïmplementeerd.