Begin de congresdag vol energie met de Vitality Morning Rave!

Na de eerste knallend succesvolle editie keert de Vitality Morning Rave terug! Dit keer als energieke verrassing aan het begin van de tweede dag (28 januari) van de ICT&health World Conference die van 27 tot 29 januari gehouden wordt in het MECC, Maastricht.

Waarom wachten tot het einde van de dag? Raven in de ochtend werkt verfrissend, verbindend en geeft je direct nieuwe energie. In iets meer dan een uur schud je de slaap van je af, maak je je hoofd leeg en ben je helemaal klaar voor een volle congresdag vol inspiratie, ontmoetingen en innovatie.

Een rave met beukende bassen

En dat alles op een nieuwe locatie, direct naast het MECC, met meer mensen en een andere playlist. En dit keer geen silent disco. De koptelefoons blijven thuis, want de bas mag gewoon lekker beuken. Geen moeten, geen verwachtingen: bewegen, plezier maken en samen de dag starten.

Het mooiste? Jij kunt erbij zijn.

Wil jij ook dansend de dag beginnen? Meld je dan aan via morningrave@mumc.nl Wacht niet te lang, want het aantal plekken is beperkt.

Praktische informatie

Locatie (binnenkomst): Gaetano Martinolaan 85 (naast het MECC)

Datum: Woensdag 28 januari

Tijd: Deur open vanaf 07:00 | Muziek van 07:15 tot 08:30

Neem een collega mee, stuur de uitnodiging door en start dag twee met een flinke dosis vitaliteit. Tot op de dansvloer!