Grote opkomst en scherpe duiding op 1e dag ICT&health World Conference

De eerste dag van de ICT&health World Conference 2026 bracht het MECC Maastricht volledig in beweging. Duizenden zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers en innovators kwamen samen op een moment waarop de toekomst van de zorg niet langer abstract is, maar zich zichtbaar voltrekt. Digitale zorg, data en AI zijn geen beloftes meer voor later, maar technologieën die vandaag al het verschil maken. Dag één liet vooral zien wat daarvoor nodig is: leiderschap, samenwerking en de bereidheid om anders te denken.

Dagvoorzitter Sunnie Groeneveld opende de conferentie met een duidelijke boodschap. Juist in Maastricht is ruimte om te experimenteren, nieuwsgierig te zijn en gesprekken te voeren die in de dagelijkse zorgpraktijk vaak blijven liggen. Niet foutloos werken stond centraal, maar het gezamenlijk verkennen van wat nodig is om zorg toekomstbestendig te maken.

Vanzelfsprekende samenwerking

Die bredere maatschappelijke context werd versterkt door Emile Roemer, gouverneur van Limburg. Hij positioneerde Limburg nadrukkelijk als een Europese regio waar samenwerking vanzelfsprekend is. De grensoverschrijdende ligging rond Maastricht is volgens Roemer geen toeval, maar een kracht. Zeker in de zorg, waar uitdagingen niet stoppen bij landsgrenzen en oplossingen alleen duurzaam zijn wanneer partijen elkaar weten te vinden.

De urgentie van die samenwerking kwam scherp naar voren in de bijdrage van Bianca Rouwenhorst. Zij schetste de paradox van de zorg. Informatie is cruciaal, maar vaak te laat, onvolledig of niet beschikbaar. Terwijl andere sectoren vergaand zijn gedigitaliseerd, blijft de zorg achter, juist daar waar het gaat om gezondheid en leven. Digitalisering is daarmee geen luxe, maar een randvoorwaarde. De komende fase vraagt niet om nieuwe plannen, maar om doen, opschalen en zichtbaar maken hoe beleid daadwerkelijk landt op de werkvloer.

In zijn keynote nam Daniel Kraft het publiek mee in vijftien jaar medische innovatie. Het aantal medische apps groeide van 15.000 naar meer dan 400.000, maar volgens Kraft zit de echte versnelling niet in technologie alleen. Zonder de juiste mindset stokt vooruitgang. AI zal zorgprofessionals niet vervangen, maar hun vaardigheden versterken en de beweging versnellen van reactieve zorg naar continue, proactieve gezondheid.

Larry Brilliant

De eerste congresdag werd afgesloten met een indringende keynote van Larry Brilliant. Vanuit zijn ervaring met de uitroeiing van pokken en zijn waarschuwingen over nieuwe, gevaarlijke varianten van het virus maakte hij één punt glashelder. Grote gezondheidsproblemen zijn oplosbaar, mits mensen besluiten dat ze opgelost moeten worden. Vooruitgang ontstaat wanneer zorgprofessionals verantwoordelijkheid nemen en wanneer bedrijven de oplossingen mogelijk maken en opschalen. Alleen door samen te werken kunnen zelfs mondiale problemen worden aangepakt.

Met die boodschap eindigde dag één als een krachtig vertrekpunt. Niet technologie stond centraal, maar de gezamenlijke wil om grote problemen in de zorg daadwerkelijk op te lossen.

Vooruitblik dag twee: van visie naar praktijk

Op woensdag 28 januari bouwt de ICT&health World Conference hier direct op voort. De dag start om 09:30 uur met de keynotes. Alle deelnemers worden nadrukkelijk verzocht om uiterlijk om 09:15 uur in de zaal aanwezig te zijn, zodat het programma stipt kan beginnen.

Woensdag 28 januari bouwt de ICT&health World Conference hier direct op voort. De dag start om 09:30 uur met de keynotes. Alle deelnemers worden nadrkkelijk verzocht om uiterlijk om 09:15 uur in de zaal aanwezig te zijn, zodat het programma stipt kan beginnen.

Jan Anthonie Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, opent de ochtend met een keynote over digitale transformatie, bestuurlijke moed en samenwerking. Aansluitend deelt Jack Kreindler zijn visie op het herontwerpen van zorg, gevolgd door Helen Mertens, die laat zien hoe academische ziekenhuizen een voortrekkersrol kunnen spelen in duurzame zorgtransformatie en regionale samenwerking.

De tweede congresdag wordt afgesloten met twee internationale keynotes waarin de patiënt en digitaal vertrouwen centraal staan. Mohammad Al-Ubaydli, CEO van Patients Know Best, laat zien hoe patiëntgerichte platforms en eigenaarschap van data de relatie tussen patiënt en zorgverlener fundamenteel veranderen. Liz Ashall Payne, oprichter en CEO van ORCHA, gaat in op het belang van vertrouwen, kwaliteit en validatie van digitale zorgoplossingen voor daadwerkelijke impact en opschaling binnen zorgsystemen.

Samen markeren deze bijdragen een krachtig einde van dag twee, waarin duidelijk wordt dat de toekomst van de zorg begint bij goed geïnformeerde patiënten en betrouwbare digitale innovatie.

De ICT&health World Conference 2026 loopt nog tot en met donderdag 29 januari