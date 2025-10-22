Beperkte digitale vaardigheden kosten zorgmedewerkers uren per week

Zorgmedewerkers die minder vaardig zijn met digitale systemen verliezen wekelijks gemiddeld meerdere uren aan extra tijd, blijkt uit nieuw onderzoek. In opdracht van de Coalitie Digivaardig in de zorg liet ECP door onderzoeksbureau ZorgFocuz in kaart brengen hoeveel tijd het kost wanneer digitale handelingen niet vlot verlopen. In de huisartsenzorg blijken medewerkers met beperkte digivaardigheid in een werkweek van 32 uur gemiddeld ruim 4 uur langer bezig te zijn met dezelfde 12 digitale handelingen dan hun digitaal vaardige collega’s.

“Het loont dus echt om te investeren in de digitale vaardigheden van medewerkers.” Dat was de eerste reactie van Giel Schikhof van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg SSFH na het lezen van het onderzoek. Hij hoopt dat de onderzoeksresultaten huisartsenpraktijken in beweging brengen. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) pakt arbeidsmarktvraagstukken in de sector huisartsenzorg aan, namens werkgevers en werknemers. Fondsmanager Giel Schikhof is verantwoordelijk voor alle projecten die SSFH uitvoert, in opdracht van het fondsbestuur.

Volgens Schikhof is het onderzoek vooral een bevestiging van wat cao-partijen in de huisartsenzorg zelf al langer aangeven: digitale vaardigheden van medewerkers zijn een aandachtspunt. Eerder was dit al bevestigd door een onderzoek van Lotte Kortland uit 2021. Ook hieruit bleek dat niet alle medewerkers in de huisartsenzorg beschikken over basale digivaardigheden.

Gesprekskaarten

SSFH besteedt al geruime tijd aandacht aan het verbeteren van digitale vaardigheden binnen huisartsenpraktijken. Het thema is opgenomen in gesprekskaarten die zijn bedoeld om de werkgevers, doorgaans artsen of praktijkmanagers, te ondersteunen bij gesprekken over inzetbaarheid met hun medewerkers. Digitale vaardigheden worden hierin nadrukkelijk genoemd als belangrijke factor voor duurzame inzetbaarheid. De bestaande gesprekskaarten Werkdruk en Het goede gesprek bevatten aanknopingspunten om digivaardigheid bespreekbaar te maken. Om dit onderwerp nog explicieter aan te kaarten, worden de teksten op deze kaarten binnenkort aangepast.

De meerwaarde van het nieuwe onderzoek is volgens Schikhof dat het echt aantoont dat investeren in de digitale vaardigheden daadwerkelijk tijdwinst kan opleveren. Volgens hem creëert meer tijd voor patiënten. En bovendien heeft het een positief effect op de door medewerkers ervaren stress en werkdruk. De komende periode gaat SSFH de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengen van huisartsenpraktijken via nieuwsberiven en sociale media. Daarbij wordt ook opnieuw verwezen naar de Zelfscan voor huisartsenpraktijken, van de Coalitie Digivaardig in de zorg.

Berekenen tijdwinst

In de communicatie wordt ook aandacht besteed aan de rekentool. Met deze tool berekenen huisartsenpraktijken eenvoudig hoeveel tijdwinst ze kunnen boeken als ze de digivaardigheid van hun medewerkers versterken. Schikhof vertelt dat SSFH de sector gaat aanmoedigen om de materialen en tools van Digivaardig in de zorg te gebruiken.

Schikhof hoopt dat de onderzoeksresultaten een stimulans vormen voor huisartsenpraktijken om concreet te investeren in digitale vaardigheden. Volgens hem laat het rapport duidelijk zien dat er binnen vrijwel alle functies in de huisartsenzorg vooruitgang te boeken is. Hij ziet het onderzoek als een middel om werkgevers over de streep te trekken, bijvoorbeeld om een digicoach in te schakelen. Daarnaast denkt hij dat het rapport medewerkers kan helpen om makkelijker het gesprek met hun werkgever aan te gaan over de behoefte aan extra ondersteuning. Omdat het onderzoek aantoont dat veel mensen moeite hebben met digitale toepassingen, zou dat volgens hem het taboe rondom beperkte digitale vaardigheden kunnen verkleinen.