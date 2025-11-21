EPD Meander, Digitale Zorgpaden, eMHIC Global Award, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de ingebruikname van een nieuw EPD bij Meander en de uitbreiding van digitale zorgpaden bij het Maasstad Ziekenhuis. Verder aandacht voor MIND-adviseur Juliët Holtschlag die in Canada de eMHIC Global Award voor Country Leadership Excellence in ontvangst mog nemen. Verder ook kort zorgnieuws over de aanstaande nieuwe subsidieronde van het programma Klinische Fellows en twee bestuurlijke benoemingen bij Carinova en de NVZ.

Nieuw EPD bij Meander

Meander is op 14 november overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit moderne systeem biedt patiënten meer regie doordat zij via het vernieuwde patiëntenportaal eenvoudiger afspraken kunnen maken, herhaalrecepten aanvragen en berichten uitwisselen met zorgverleners. Ook wordt het, met toestemming van de patiënt, makkelijker om medische gegevens veilig te delen met andere zorgverleners, waardoor herhaling van informatie wordt verminderd.

Tegelijk introduceert Meander aanvullende digitale hulpmiddelen: de BeterDichtbij-app voor laagdrempelig contact en Indiveo voor duidelijke, begrijpelijke voorlichting over onderzoeken en behandelingen. Voor wie ondersteuning nodig heeft, is de landelijke Helpdesk Digitale Zorg beschikbaar. Het nieuwe portaal, MijnMeander, heeft een frisse vormgeving en extra functionaliteiten.

Drie digitale zorgpaden Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis is gestart met thuismonitoring voor patiënten met zwangerschapsdiabetes, COPD en CVA via het platform Zorg bij jou. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in de verdere groei van digitale zorg: thuis wanneer het kan, en in het ziekenhuis wanneer het nodig is. Het monitoringscentrum blijft door dezelfde verpleegkundigen bemenst, maar metingen, vragenlijsten en contact verlopen nu via het gezamenlijke platform van de Santeon-ziekenhuizen.

Zorg bij jou biedt patiënten op het juiste moment informatie, laat hen gezondheidswaarden en vragenlijsten invullen en signaleert veranderingen in de gezondheid. Verpleegkundigen kijken op afstand mee en nemen contact op bij afwijkingen of toenemende klachten, in overleg met de behandelaar wanneer dat nodig is.

Zo krijgen patiënten meer regie en inzicht, hebben zij laagdrempelig contact en hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis. Voor het Maasstad Ziekenhuis betekent de overstap een belangrijke mijlpaal richting toekomstbestendige, schaalbare zorg op afstand.

eMHIC Global Award voor Juliët Holtschlag

Tijdens het internationale eMHIC-congres in Canada ontving MIND-beleidsadviseur digitalisering Juliët Holtschlag de eMHIC Global Award for Country Leadership Excellence. De prijs erkent haar inzet voor mensgerichte digitale innovaties in de geestelijke gezondheidszorg. Het congres stond dit jaar in het teken van gelijke kansen op mentale steun en de rol van digitale toepassingen daarin.

MIND werkt aan digitale oplossingen die beter aansluiten bij de behoeften van mensen met psychische klachten, hun naasten en ervaringsdeskundigen. Holtschlag benadrukt dat digitale ontwikkelingen vaak sneller gaan dan wat cliënten nodig hebben of aankunnen, waardoor samenwerking met de doelgroep essentieel is. MIND stimuleert daarom co-creatie in alle fasen van digitale innovatie: van idee en ontwikkeling tot implementatie en evaluatie. Ook voert de organisatie onderzoek uit, onder andere naar AI in de ggz en naar het cliëntperspectief op digitale zorg.

Het eMental Health International Collaborative (eMHIC) is een wereldwijd netwerk dat overheden, onderzoekers, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen samenbrengt om digitale innovatie te versnellen. Het richt zich op betere toegankelijkheid, veiligheid en effectiviteit van digitale mentale zorg. De erkenning voor Holtschlag benadrukt het belang van beleid, leiderschap en samenwerking bij het ontwikkelen van passende digitale ondersteuning voor mensen met psychische problemen.

Klinische Fellows subsidieronde

Op 25 november 2025 opent de nieuwe subsidieronde van het programma Klinische Fellows, bedoeld om klinische vraagstukken te onderzoeken en zo de wetenschappelijke basis in de zorg te versterken. Het programma biedt gepromoveerde medische specialisten aan het begin van hun onderzoeksloopbaan de mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn op te zetten. Voorafgaand aan de oproep organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst op 3 december van 11.00 tot 12.00 uur.

Per aanvraag kan maximaal €200.000 worden aangevraagd voor een looptijd van 36 tot 60 maanden. De subsidie is vooral bedoeld voor salariskosten van de projectleider, zodat tijd kan worden vrijgemaakt voor onderzoek. Daarnaast kunnen kosten voor ondersteuning, materialen, benchfee, accountantswerk en implementatie worden meegenomen.

Nieuw RvT-lid bij Carinova

De Raad van Toezicht van Carinova heeft drs. Arend Jan Poelarends RA, momenteel bestuurder bij ziekenhuis St. Jansdal, per 1 januari 2026 benoemd als nieuw lid. Poelarends beschikt over een brede achtergrond in de zorg, bij een zorgverzekeraar en in accountancy en bedrijfsvoering. Ook heeft hij ruime ervaring als toezichthouder en als voorzitter van auditcommissies, een rol die hij ook binnen Carinova zal vervullen.

Hij benadrukt dat vooral de transformatie richting toekomstbestendige zorg en de sterke regionale verankering van Carinova hem aanspreken. Als Zwollenaar voelt hij zich nauw verbonden met het werkgebied en wil hij bijdragen aan onafhankelijk toezicht met oog voor financiële duurzaamheid en innovatie. Zijn visie sluit naadloos aan bij Carinova’s missie om mensen te ondersteunen in leven zoals zij dat willen.

Nieuw bestuurslid NVZ

Bas Wallis de Vries is per 19 november 2025 toegetreden tot het bestuur van de NVZ. De leden stemden unaniem in met zijn benoeming. Wallis de Vries is sinds 2020 lid van de raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen en sinds 2022 voorzitter. Binnen de NVZ volgt hij Edwin van der Meer op en neemt hij de portefeuille Organisatie van Zorg op zich, waaronder spreiding en concentratie van zorg, regionale samenwerking en de organisatie van de eerstelijnszorg.

Daarnaast is hij actief in diverse regionale en landelijke gremia, zoals Gezond Groningen, de SAZ en de raad van toezicht van Interzorg Noord-Nederland. Hij benadrukt dat samenwerking essentieel is voor toekomstbestendige en toegankelijke zorg. NVZ-voorzitter Ad Melkert prijst zijn brede bestuurlijke ervaring en ziet uit naar de samenwerking.

