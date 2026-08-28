Ruim honderd voorbeelden brengen passende zorg in praktijk

Hoe passende zorg in de dagelijkse praktijk vorm krijgt, staat centraal in het nieuwe digitale magazine Passende zorg in actie. De publicatie bundelt meer dan honderd praktijkvoorbeelden uit heel Nederland. Daarmee biedt het magazine zorg- en welzijnsorganisaties concrete inspiratie om succesvolle werkwijzen over te nemen en verder op te schalen.

De uitgave is voortgekomen uit het Symposium Passende Zorg van 24 april in Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst werden op posters ruim honderd initiatieven gepresenteerd. Vanwege de grote belangstelling zijn de voorbeelden nu samengebracht en beschikbaar gemaakt voor een breder publiek.

Toekomstbestendige zorg

De initiatieven komen uit verschillende onderdelen van zorg en welzijn en laten zien hoe organisaties werken aan toekomstbestendige zorg. Daarbij gaat het onder meer om projecten die de kwaliteit verbeteren, samenwerking bevorderen, zorg dichter bij mensen organiseren of personeel en middelen doelmatiger inzetten.

Ook digitalisering speelt in verschillende praktijkvoorbeelden een rol. Digitale toepassingen worden bijvoorbeeld ingezet om werkprocessen te ondersteunen. Andere initiatieven richten zich op samen beslissen, waarbij zorgprofessionals en patiënten gezamenlijk bepalen welke zorg het beste aansluit bij persoonlijke behoeften en voorkeuren.

De projecten illustreren verschillende uitgangspunten van passende zorg, waaronder waardegedreven werken, de juiste zorg op de juiste plek en meer aandacht voor gezondheid in plaats van ziekte. Daarmee sluiten ze aan bij de beweging die onder meer vanuit het Integraal Zorgakkoord wordt gestimuleerd.

Leren van bestaande initiatieven

Naast een overzicht van projecten beschrijft het magazine wat de initiatieven opleveren voor patiënten, cliënten en zorgprofessionals. Daarbij ligt de nadruk op lessen die ook elders toepasbaar zijn en mogelijkheden om succesvolle aanpakken verder te verspreiden.

Het voorwoord is geschreven door Jan Kremer, die benadrukt dat passende zorg geen ontwikkeling is die uitsluitend in de toekomst moet plaatsvinden. Volgens hem maakt de verzameling juist zichtbaar wat er nu al gebeurt en hoe mensen in de praktijk dagelijks verder bouwen aan deze beweging.

Voor organisaties en professionals die werken aan de transformatie van zorg en welzijn biedt Passende zorg in actie daarmee een verzameling praktijkervaringen, ideeën en concrete handvatten. De meer dan honderd voorbeelden maken vooral zichtbaar hoeveel initiatieven inmiddels beschikbaar zijn om van te leren en op voort te bouwen.

Nederlandse Zorgautoriteit

Eerder deze zomer schreven we over de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en beroepsorganisaties aan een nieuw bekostigingssysteem voor de medisch-specialistische zorg werkt. Aanleiding zijn de groeiende zorgvraag, capaciteitsproblemen en beperkte financiële middelen. De financiering moet beter aansluiten bij passende zorg en zorgverleners meer ruimte bieden om behandelingen af te stemmen op wat patiënten daadwerkelijk nodig hebben.

Binnen de Werkagenda Passende Zorg onderzoeken de betrokken partijen onder meer hoe nieuwe vormen van zorgorganisatie kunnen worden ondersteund, bekostigingsregels vereenvoudigd en financiering beter kan aansluiten bij de zwaarte van de zorg. Ook moet het systeem ruimte bieden voor innovatie.

De hervorming is een meerjarig traject met een verwachte doorlooptijd van drie tot vijf jaar. In de tussentijd blijft het huidige dbc-bekostigingssysteem grotendeels intact. Alleen noodzakelijke aanpassingen of wijzigingen die de overgang naar passende zorg ondersteunen, worden doorgevoerd.