Blinkz ondersteunt doorontwikkeling gegevensuitwisseling geboortezorg

De geboortezorg in Nederland maakt een digitale transformatie door met VIPP Babyconnect, een programma dat veilige en efficiënte gegevensuitwisseling centraal stelt. Zowel zorgverleners als (aanstaande) ouders profiteren van betere samenwerking en informatievoorziening. Met de afronding van het programma in zicht, neemt Blinkz het stokje over om verdere ontwikkeling te stimuleren en te verduurzamen. Zo wordt gewerkt aan een toekomstbestendig informatiestelsel binnen de geboortezorg, met eindgebruikers actief aan het roer.

Door samen te werken met alle betrokken partijen wordt er gebouwd aan het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG). Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) is een set van afspraken en een samenwerking tussen eindgebruikers en de geboortezorgpartijen om te zorgen dat digitale gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daardoor kan informatie steeds gedetailleerder worden uitgewisseld en blijft het informatiestelsel aangesloten op veranderingen en uitbreidingen in het geboortezorgproces.

Blinkz Informatiepunt

Zo is er het Blinkz Informatiepunt in ontwikkeling om straks vragen te kunnen beantwoorden en een plek waar eindgebruikers wensen en behoeften kunnen doorgeven. Gebruikers kunnen bij het Blinkz Informatiepunt terecht wanneer ze vragen hebben. Voorbeelden hiervan zijn vragen over de geboortezorgviewer of over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). En over wat digitale gegevensuitwisseling oplevert of wie de eindgebruikers eigenlijk zijn.

Het Blinkz Informatiepunt werkt samen met de Stichting Helpdesk Digitale Zorg, een organisatie met ruime ervaring in het ondersteunen bij digitale zorgvragen. Zo is onder andere ook het PGO Informatiepunt bij hen ondergebracht. Vragen kunnen op verschillende manieren worden gesteld: telefonisch, via chat, e-mail of WhatsApp.

Ondertussen wordt de Blinkz kennisbank opgebouwd. Hierin wordt alle kennis verzameld die tijdens de subsidieperiode is opgedaan, zodat waardevolle informatie en ervaring behouden blijven.

Overdracht

Ook na de overdracht van het landelijk programmabureau in december staan eindgebruikers en verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) er niet alleen voor. Met ondersteuning van de Federatie van VSV’s, regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s), branche- en koepelorganisaties én het Blinkz Informatiepunt blijft er een centraal aanspreekpunt beschikbaar voor vragen.

Daarnaast biedt het Blinkz Informatiepunt de mogelijkheid om wensen en behoeften met betrekking tot databeschikbaarheid en digitale gegevensuitwisseling te delen. De functioneel beheerder neemt mogelijke verbeterpunten mee in de ontwikkelagenda. Voor meer informatie verwijst Blinkz naar een verdiepend artikel over de rol van eindgebruikers binnen deze agenda.

Inrichting Blinkz

Het Blinkz Informatiepunt en de Blinkz kennisbank worden ingericht. De komende tijd is hier steeds meer informatie te vinden. Bezoekers worden uitgenodigd om het te gaan bekijken en hun bevindingen te melden via: eindgebruikers@blinkz.nu.