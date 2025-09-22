Campagne ‘Zoek jezelf niet zieker’ tegen desinformatie van start

Maar liefst 85 procent van de artsen krijgt regelmatig te maken met patiënten die online onjuiste informatie over hun gezondheid hebben gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van de artsenfederatie KNMG en de NOS. Deze misinformatie zorgt voor onrust, verwarring en onnodige zorgen bij patiënten. Bovendien legt het extra druk op een beroepsgroep die toch al overbelast is. Om daartegen iets te doen, lanceert Thuisarts.nl vanaf half september de campagne ‘Zoek jezelf niet zieker’.

De campagne moet mensen bewust maken van het verschil tussen informatie die je tegenkomt via zoekmachines, AI-tools en sociale media, en de betrouwbare, door artsen gecontroleerde informatie op Thuisarts.nl.



De website Thuisarts.nl is ontwikkeld door artsen en gebaseerd op actuele medische richtlijnen van huisartsen, specialisten en andere zorgverleners. De informatie is laagdrempelig en begrijpelijk geformuleerd, zodat iedereen er gebruik van kan maken. De campagne wordt breed uitgerold via online video’s, sociale media zoals Instagram, Facebook en TikTok, radiocommercials en straatposters.

Artsen slaan alarm

Steeds vaker slaan artsen alarm vanwege de grote hoeveelheid desinformatie die ze in de spreekkamer treffen. Directeur van Thuisarts Swanet Woldhuis: “We zien een groeiend probleem. Deze campagne is de start van onze structurele inzet tegen desinformatie, door mensen te wijzen op betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid."



Met zo’n 200.000 bezoeken per dag is Thuisarts.nl de meest geraadpleegde gezondheidswebsite van Nederland. Nu steeds meer mensen hun informatie zoeken via platforms als TikTok of met behulp van AI, wil Thuisarts haar positie als betrouwbare bron versterken. De informatie op Thuisarts helpt mensen te bepalen of hun zorgen gegrond zijn en welke stappen ze het beste kunnen nemen.



Met de campagne moet Thuisarts het eerste zijn waaraan mensen denken als ze op zoek gaan naar gezondheidsinformatie, voordat ze gaan googelen of AI om advies vragen. De campagne gaat van start in acht middelgrote steden: Enschede, Zaanstad, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle, Apeldoorn, Groningen en Maastricht.

Samenwerkingsverband

Thuisarts uitgegroeid tot een website waar iedereen zijn gezondheidsvraag of klacht kan invoeren en een advies krijgt dat gebaseerd is op de recentste medische richtlijnen. Thuisarts werkt daarbij onder meer samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.



Overigens heeft het landelijke gezondheidsplatform Thuisarts.nl de afgelopen zes maanden een uitbreiding ondergaan. Er zijn 38 nieuwe teksten toegevoegd over medisch-specialistische zorg, waarmee het totaal aantal teksten nu boven de 200 ligt. Ook zijn er twee nieuwe keuzekaarten beschikbaar en is een vertaalfunctie in 28 talen geïntroduceerd, zowel in tekst als gesproken woord.