Nieuwe CNIO Laura Verkijk over haar belangrijke brugfunctie

“Liever tien keer in de branding sterven tijdens het plaveien van een nieuwe weg dan doelloos aan de kant staan”, zei Florence Nightingale, het boegbeeld van verpleegkundigen al in de 19e eeuw.

Verpleegkundigen willen dan ook graag mee in de digitalisering én meepraten aan de bestuurstafel van het ziekenhuis. Hierbij is de CNIO, Chief Nursing Information Officer, uitermate belangrijk en functioneel. Begin 2018 waren er nog maar twintig, maar inmiddels heeft ieder ziekenhuis er wel één en duikt de CNIO ook steeds vaker op in andere zorginstellingen. Laura Verkijk vertelt over de steeds belangrijkere rol van een CNIO in 2022.

Chief Nursing Information Officer is noodzakelijk geworden

Steeds meer verpleegkundigen houden hun dossiers elektronisch bij en hebben inzage in het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de actuele stand van zaken op de afdelingen. Daarnaast zijn er steeds meer verpleegkundigen die zich inzetten voor de technologische ontwikkelingen in de zorg. Deze verpleegkundigen kunnen een functie als CNIO hebben. CNIO is de afkorting van Chief Nursing Information Officer. Tot nu toe is de functie alleen bekend in ziekenhuizen, maar de noodzaak van een CNIO wordt ook gezien voor andere zorginstellingen. Ze zorgen ervoor dat verpleegkundigen in hun werk optimaal worden ondersteund door de mogelijkheden die informatisering biedt, zodat patiënten en verpleegkundigen zelf daarvan profiteren.

Netwerk voor CNIO’s

CNIO’s zijn sinds 2017 verenigd in het landelijk CNIO-netwerk, dat in 2018 een flinke aanwas kende. Anno 2022 is hun aantal nog steeds snel groeiende, want in een snel digitaliserende zorg wordt deze brugfunctie nóg belangrijker. Steeds vaker wordt de rol van de CNIO omgezet in een vaste functie en gepositioneerd op tactisch of zelfs strategisch organisatieniveau. Eenheid van taal, digitalisering op de werkvloer en een brugfunctie tussen raad van bestuur en de verpleegkundigen zijn belangrijke thema’s. Een CNIO moet daardoor op meerdere gebieden zoals verpleegkunde, ICT en management goed uit de voeten kunnen én communicatief sterk zijn.

Laura Verkijk: nieuwe CNIO van Meander MC

Kersverse CNIO Laura Verkijk van Meander MC legt graag uit waarom deze functie steeds noodzakelijker wordt: ”Voor een effectieve digitalisering in de zorg wil ik ervoor zorgen dat er een team komt waarmee ik samen de knelpunten analyseer en kansen benut. Dit is nodig om te zorgen voor goede oplossingen die tijd opleveren en niet extra werk kosten voor de verpleegkundigen. Daarnaast wil ik de verpleegkundigen in Meander nog beter voorbereiden op de digitalisering en toekomstige veranderingen. Het delen van kennis is essentieel om te zorgen dat we klaar zijn voor de zorg van morgen”.

CNIO met verpleegkundige achtergrond en verstand van ICT

Dankzij haar achtergrond als verpleegkundige en haar functie als business-consultant bij de afdeling Informatisering & Automatisering, past deze jas haar als gegoten. Laura Verkijk kan haar kennis en expertise van zorg en ICT op deze manier uitstekend combineren. “Als je een medewerker uit de zorg en een ICT’er laat praten, praten zij eigenlijk niet dezelfde taal. Als CNIO ga ik samen met een team de vertaalslag maken tussen deze twee werelden.” Ze heeft zich ook aangesloten bij het landelijke CNIO-netwerk en binnen dit netwerk hoopt Verkijk de geleerde lessen van andere CNIO’s op te halen en meer kennis te delen.