Connectathons moeten leiden tot Europese databeschikbaarheid

Om een Europese databeschikbaarheid te kunnen realiseren is het nodig dat de Europese landen onderling gaan samenwerken. In verschillende Europese landen wordt al druk gewerkt aan een nationale Health Data Acces Body (HDAB). Om straks ook over de grens goed met elkaar data te kunnen delen, is het ook nodig om samen te werken. Op die manier kunnen landen veel van elkaar leren. Binnenkort worden er Europese Connectathons georganiseerd om gezamenlijk te testen.

De praktijkvoorbeelden laten ervaringen zien van zaken die goed werken maar ook situaties waarin het niet goed functioneert. Beide zijn even leerzaam. De volledige HDAB-NL-organisatie, waaronder VWS, ICTU, RIVM, CBS en Health-RI vallen, kan dus niet alleen inspiratie opdoen voor de ontwikkeling van de HDAB-NL, maar ook waardevolle inzichten delen op basis van hun eigen ervaringen en processen.

Communities of Practice

Deze internationale samenwerking vindt plaats binnen de zogenoemde Europese Communities of Practice (CoP). Dit zijn online gemeenschappen waarin alle betrokken partijen digitaal, en soms fysiek, samenkomen om de laatste ontwikkelingen te bespreken. De CoP’s zijn onderverdeeld op thematisch niveau: sommige richten zich bijvoorbeeld op de catalogus, terwijl andere zich bezighouden met de infrastructuur.

Een concreet resultaat van de communities is dat er binnenkort Europese Connectathons worden georganiseerd. Dit zijn gezamenlijke testsessies waarin verschillende landen hun systemen met elkaar verbinden om te testen of alles in de praktijk werkt zoals bedoeld. Tijdens deze sessies sluiten ook medewerkers van de Europese Commissie aan, omdat zij willen zien hoe de voorgestelde oplossingen in de praktijk uitpakken. Er wordt onder meer getest of omschrijvingen van datasets correct kunnen worden doorgestuurd naar Europese systemen, en of aanvragen voor data-vergunningen goed kunnen worden verwerkt en doorgezet.

De Connectathons leveren naast belangrijke praktijkinzichten ook informatie over het inrichten van de basisstructuur. Naast de Connectathons is er nog een aantal andere vormen van samenwerking, zoals: werkgroepen, taskforces en af en toe een stuurgroep op hoger niveau. Bij de onderdelen waarin Nederland vooroploopt, helpt het andere landen met hun uitdagingen. En andersom.

HDAB-NL community

