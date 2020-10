CoronaMelder 14.000 maal gebruikt om besmetting te melden

De CoronaMelder is op zaterdag 10 oktober landelijk ingevoerd, na een testperiode in vijf GGD-regio’s. Op 6 oktober stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19, de noodwet die de wettelijke basis onder gebruik van de app moet vormen. Doel van de app is om het onder druk staande bron- en contactonderzoek van de GGD’s te vereenvoudigen.

Contacten sneller bereikt

Op basis van ruwe cijfers uit de praktijktest die tussen augustus en oktober liep, bleek dat 99 procent van de mensen die een test aan hebben gevraagd omdat zij een notificatie van de app hebben gehad, nog niet was benaderd in het kader van het reguliere bron- en contactonderzoek. Hoewel deze data nog nader moeten worden onderzocht, kan volgens VWS gesteld worden dat CoronaMelder nauwe contacten sneller bereikt.

Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid van het ministerie van VWS en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de app, stelde halverwege oktober dat een eerste onderzoek naar de effectiviteit van de CoronaMelder onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. De studie moest de meerwaarde van de app bepalen. De verzamelde gegevens waren echter deels incompleet en onbetrouwbaar. “Er is onvoldoende data over testen zonder klachten na notificatie in CoronaMelder, want testen zonder klachten werd gestopt”, aldus Roozendaal in een toelichting op Twitter.

De CoronaMelder-app moet in de loop van november gezelschap krijgen van een tweede app onder de werknaam Thuisrapportage-app. De GGD’s willen met deze app het verzamelen van gegevens voor bron- en contactonderzoek versnellen, zo laten zij in de roadmap Testen en Traceren weten. Een eerste versie is gepland voor november 2020; daarna wordt de app incrementeel verder uitgebouwd, zo stellen de GGD’s.

CoronaMelder 3,5 miljoen maal gedownload

Zo’n 3,5 miljoen mensen hebben de CoronaMelder-app nu gedownload, al betekent dat niet dat zij hem ook allemaal geïnstalleerd hebben. Gedurende de testperiode sinds half augustus hadden al zo’n 1,5 miljoen Nederlanders de app gedownload. Met de boodschap ‘Voor wie download jij CoronaMelder?’ is 10 oktober ook de landelijke campagne gestart om de app onder aandacht te brengen.

Maandag kreeg Arie Slob (minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) voor tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nieuwe Mediawet een melding via de CoronaMelder. Reden was dat hij langdurig in contact was geweest met een naaste medewerker die positief getest is op corona. De minister, zelf zonder klachten, liet daarop weten dat hij meteen in quarantaine ging.