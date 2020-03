CovApp geeft binnen vijf minuten een coronavirus indicatie

Zo’n alternatief coronavirus diagnosemiddel is de CovApp van het Berlijnse Universiteitsziekenhuis Charité die nu ruim een week (sinds 20 maart) actief is. Mensen beantwoorden via de app of de website van het ziekenhuis 26 eenvoudige vragen over zaken als reisactiviteit, leeftijd, beroep, symptomen of klachten etc. Alle informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen en er worden geen persoonlijke of privacy-gevoelige gegevens gedeeld met het ziekenhuis.

Coronavirus advies binnen vijf minuten

Het invullen duurt zo’n 5 minuten en vervolgens geeft CovApp direct de uitslag. Dat kunnen ook aanbevelingen zijn voor mogelijke vervolgacties. Denk aan het advies om contact op te nemen met een arts of om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De uitslag bevat ook een QR-code die, indien nodig, naar een arts of ziekenhuis gestuurd kan worden zodat die zich kunnen voorbereiden op de komst van een patiënt.

De app brengt niet alleen gemoedsrust en zekerheid bij mensen die bang zijn dat ze het coronavirus opgelopen hebben. De CovApp zorgt ook voor een afname van de werkdruk van ziekenhuispersoneel en verkleind de kans op besmetting van mensen met lichte klachten die het virus niet hebben maar nu toch nog naar het ziekenhuis komen. Daardoor komt onderzoekscapaciteit vrij voor patiënten die wél dringend getest moeten worden.

Ook in Nederland

Een vergelijkbaar initiatief is ook in Nederland al opgedoken. Enkele dagen geleden verscheen een app van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis in het nieuws. Die kan mensen antwoorden geven op vragen zoals of zij mogelijk besmet zijn met het Covid-19 / coronavirus en of zij naar de huisarts moeten. De OLVG-app wordt inmiddels ook al door andere Nederlandse ziekenhuizen gebruikt.

De CovApp is ontwikkeld door het Charité ziekenhuis in samenwerking met de Duitse non-profit organisatie Data4Life. Zij houden zich bezig met ontwikkelingen die de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren door het inzetten van technologie.