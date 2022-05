Bijsluiterplus: nieuw digitaal platform met medicijninfo

BijsluiterPlus is veel meer dan een digitale bijsluiter voor medicatie. Er staan óók instructiefilmpjes op en andere materialen die informatie voor de gebruiker snel toegankelijk maken. Zorgverleners kunnen vanaf het platform de benodigde medicijninformatie eenvoudig en veilig naar de gebruikers sturen. De komst van dit digitale platform past in de trend van een snel digitaliserende farmacie- en apothekerswereld. Recepten worden steeds vaker op vrijwel elke plek digitaal verstuurd en er zijn veelbelovende innovaties zoals het digitaal ‘tekortenplatform’ ApoAfspraak.

Altijd de actuele medicijninfo bij de hand

Iedereen weet wel dat het belangrijk is om de bijsluiter van medicijnen goed door te lezen. Maar soms vergeten mensen dat, raakt de bijsluiter kwijt of zijn er nog vragen. Dan is het fijn als de alle benodigde info binnen handbereik is. Onderzoek toont aan dat aanvullende info over medicijnen mensen niet altijd op de juiste wijze bereikt en dat kan leiden tot het verkeerd gebruik van medicijnen. Met het nieuwe toegankelijke digitale platform BijsluiterPlus kan dit probleem worden ondervangen.

Betrouwbare info en visuele ondersteuning op één platform

BijsluiterPlus helpt tevens apotheekmedewerkers en huisartsen die door te verwijzen naar het platform eenvoudig het juiste advies omtrent het gebruik van medicatie kunnen geven. Hier staat altijd de meest actuele informatie over medicijnen met visuele ondersteuning van de farmaceutische industrie. Die info stond eerder ook al online, maar was een stuk lastiger te vinden. Met BijsluiterPlus komt nu betrouwbare medicijninfo en ondersteunende beelden op één nieuw centraal platform te staan. Zo wordt straks voorkomen dat patiënten verouderde of foutieve info hebben.