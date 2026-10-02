Digitale gesprekstraining, IZA-thematafel, Skillscoalitie en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe digitale gesprekstrainer van de leerlijn Proactieve Zorgplanning, de 'Research Excellence' accreditatie van het MUMC+ Comprehensive Cancer Center en de halfjaarlijkse online IZA-thematafel Databeschikbaarheid & AI. Verder ook aandacht voor de ondertekening van de intentieverklaring voor de verdere ontwikkeling van de Skillscoalitie door Actiz en 20 brancheorganisaties en de benoeming van een nieuw RvT-lid bij VieCuri.

Digitale gesprekstraining

Zorgprofessionals kunnen met een nieuwe digitale gesprekstrainer oefenen met gesprekken over wensen, doelen en grenzen rond toekomstige medische zorg en de laatste levensfase. De trainer maakt deel uit van de nieuwe leerlijn Proactieve Zorgplanning (PZP-gesprek) en bevat zes virtuele patiënten met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden. Sommige virtuele patiënten hebben een migratieachtergrond of ervaren een taalbarrière.

De leerlijn maakt het mogelijk om verschillende onderdelen van een PZP-gesprek afzonderlijk te oefenen. Daarbij gaat het onder meer om het bespreken van kwaliteit van leven en behandeldoelen, het omgaan met het weigeren van zorg en het betrekken van familie en naasten. Uiteindelijk oefenen deelnemers een volledig PZP-gesprek. Na ieder onderdeel krijgen zij feedback, waarbij de nadruk ligt op begrijpelijke, persoonsgerichte en cultuursensitieve communicatie.

Het doel is zorgprofessionals beter toe te rusten voor gesprekken waarin patiënten weloverwogen keuzes kunnen maken over zorg die aansluit bij hun wensen en waarden. Goede communicatie is daarbij extra belangrijk wanneer patiënten beperkte gezondheidsvaardigheden hebben of wanneer culturele en taalverschillen een rol spelen. De leerlijn is ontwikkeld door het Nivel en Pharos, samen met DialogueTrainer en zorgprofessionals van het Radboudumc, OLVG, St. Antonius Ziekenhuis en Medisch Spectrum Twente.

MUMC+ Comprehensive Cancer Center

Het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center is opnieuw geaccrediteerd door de Organisation of European Cancer Institutes (OECI) en heeft daarbij het predicaat ‘Research Excellence’ ontvangen. De OECI beoordeelt Europese kankercentra op internationale kwaliteitsnormen voor onder meer diagnostiek, behandeling, onderzoek, onderwijs en organisatie van zorg.

De heraccreditatie onderstreept volgens Maastricht UMC+ de nauwe verbinding tussen oncologische patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers en zorgprofessionals werken samen om nieuwe wetenschappelijke inzichten naar de praktijk te vertalen, terwijl ervaringen en vragen uit de patiëntenzorg richting geven aan nieuw onderzoek. Het doel is betere preventie, diagnostiek en behandeling en een hogere kwaliteit van leven voor mensen met of na kanker.

De erkenning bevestigt daarnaast de positie van Maastricht UMC+ als Comprehensive Cancer Center binnen OncoZON. Deze status is een belangrijke voorwaarde voor de OECI-netwerkaccreditatie die OncoZON in 2024 als eerste oncologienetwerk behaalde. Daarmee draagt het centrum ook bij aan de verdere ontwikkeling van oncologische zorg in de regio.

IZA-thematafel

De IZA-thematafel Databeschikbaarheid & AI heeft op 24 september 2026 zijn halfjaarlijkse online bijeenkomst gehouden. Tijdens deze sessies delen de deelnemers de voortgang van verschillende initiatieven en wordt input opgehaald bij stakeholders. Zowel IZA-partners als andere geïnteresseerden kunnen deelnemen. Tijdens de bijeenkomst werden eerst de belangrijkste ontwikkelingen uit het tweede en derde kwartaal van 2026 besproken. Vervolgens gaf Hielke van Rijn een toelichting op de voortgang van de landelijke implementatiestrategie.

Ook de verschillende werkgroepen presenteerden hun activiteiten en resultaten. Daarbij ging het om Gegevensuitwisseling, Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO), Secundair datagebruik en AI. Voor secundair datagebruik werd onder meer aandacht besteed aan het bijbehorende dashboard en de implementatiekalender, die onderdeel is van een bredere toolkit. De thematafel, voorheen Digitalisering & Gegevensuitwisseling, organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst om betrokken partijen te informeren en actief bij de ontwikkelingen rond databeschikbaarheid en AI te betrekken.

Skillscoalitie

ActiZ heeft samen met ruim twintig brancheorganisaties en vakbonden een intentieverklaring ondertekend voor de verdere ontwikkeling van de Skillscoalitie. Deze coalitie wil vaardigheden die mensen tijdens hun loopbaan opdoen beter zichtbaar en bruikbaar maken op de arbeidsmarkt. Naast diploma’s en functietitels moet zo een completer beeld ontstaan van wat iemand daadwerkelijk kan.

Dat is volgens de betrokken organisaties belangrijk vanwege ontwikkelingen als vergrijzing, digitalisering, technologische veranderingen en de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Mensen ontwikkelen niet alleen via opleidingen, maar ook op de werkvloer en in eerdere functies waardevolle vaardigheden. De Skillscoalitie wil gezamenlijke afspraken maken om deze vaardigheden eenduidig te beschrijven, betrouwbaar vast te stellen en vast te leggen. Dit kan werknemers helpen bij hun ontwikkeling en bij overstappen tussen functies, werkgevers en sectoren.

Voor de ouderenzorg sluit deze aanpak aan bij het principe ‘Bekwaam is Inzetbaar’, waarvoor ActiZ zich inzet. Daarbij wordt naast formele kwalificaties gekeken naar aantoonbare bekwaamheden van medewerkers. In 2026 en 2027 gaan de deelnemende sectoren de gezamenlijke uitgangspunten via pilots en experimenten in de praktijk testen. De opgedane ervaringen worden gedeeld om de aanpak verder te ontwikkelen en uiteindelijk breder toepasbaar te maken.

RvT-benoeming VieCuri

Prof. dr. Jan A.M. Kremer treedt per 1 november toe tot de Raad van Toezicht van VieCuri Medisch Centrum. Kremer heeft brede ervaring in de gezondheidszorg als gynaecoloog, hoogleraar, adviseur, bestuurder en toezichthouder. Hij was onder meer hoogleraar zorg en samenleving aan het Radboudumc en is actief als speciaal gezant passende zorg vanuit het ministerie van VWS.

In zijn verschillende functies houdt Kremer zich bezig met thema’s als kwaliteit, innovatie, passende zorg en de verbinding tussen zorgpraktijk en beleid. Zijn kennis van patiëntgerichte innovatie, governance en maatschappelijke vraagstukken vormt volgens VieCuri een aanvulling op de bestaande Raad van Toezicht. Kremer is geboren en opgegroeid in Noord-Limburg en voelt zich daardoor verbonden met de regio. Als toezichthouder wil hij bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van VieCuri en aan zorg die ook in de toekomst mensgericht en toegankelijk blijft.