Versnipperde patiëntinformatie beter toegankelijk met Digizorg

Zorgverleners moeten steeds vaker informatie ophalen uit meerdere systemen en zorgorganisaties. Digizorg 2.0 wil daar verandering in brengen door patiëntgegevens realtime en transmuraal samen te brengen in één overzicht. Daarmee moet onnodig onderzoek worden voorkomen en krijgen zorgverleners een completer beeld van de patiënt. De vraag is in hoeverre de nieuwe versie die belofte in de dagelijkse zorgpraktijk waarmaakt.

Een patiënt die van de huisarts naar het ziekenhuis wordt verwezen, kan te maken krijgen met zorgverleners die niet over dezelfde informatie beschikken. Gegevens staan verspreid over verschillende dossiers en systemen, waardoor professionals soms eerst informatie moeten opvragen voordat zij verder kunnen. Dat kost tijd en kan ertoe leiden dat onderzoek opnieuw wordt gedaan, terwijl de uitslag al elders beschikbaar is. Digizorg wil die informatiebarrières verkleinen.

Labuitslagen als concreet voorbeeld

Een concreet voorbeeld zijn labuitslagen. Wanneer in het ziekenhuis bloed is onderzocht, kan de huisarts die resultaten ook inzien. Dat kan voorkomen dat dezelfde test opnieuw wordt aangevraagd. Door uitslagen uit verschillende zorgorganisaties naast elkaar beschikbaar te maken, wordt bovendien zichtbaar hoe waarden zich in de tijd ontwikkelen. Het overzicht beperkt zich niet tot laboratoriumgegevens: ook medische brieven, afspraken, conclusies en het ingezette beleid zijn transmuraal beschikbaar.

"Het voordeel is dat je met één druk op de knop al die labuitslagen naar voren kan halen. Binnen een paar seconden zie ik alle bloedafnames die zijn gedaan en de resultaten daarvan, vanuit verschillende bronnen”, zegt Cox van de Weg, internist & CMIO Digizorg. Digizorg werkt op dit moment aan de aansluiting van verschillende zorgorganisaties door het hele land, waaronder ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en VVT-organisaties. Met elke nieuwe aansluiting wordt volgens Digizorg het overzicht completer.

Meer tijd voor patiëntenzorg

Digizorg is een coöperatie zonder winstoogmerk waarin zorgorganisaties samenwerken om informatie uit verschillende apps en portalen toegankelijk te maken. Het platform moet voorkomen dat patiënten en zorgverleners tussen verschillende systemen moeten schakelen. Daarmee wil Digizorg de tijd die zorgprofessionals kwijt zijn aan het zoeken naar patiëntinformatie terugdringen en meer ruimte creëren voor directe patiëntenzorg.

De ontwikkeling past in een bredere beweging naar betere digitale gegevensuitwisseling in de zorg. In 2024 schreef ICT&health over de overstap van Isala naar volledig digitale overdracht bij verwijzingen. Daarmee verschuift de aandacht steeds meer van het uitwisselen van afzonderlijke gegevens naar de bredere vraag hoe zorgverleners toegang krijgen tot relevante patiëntinformatie, ongeacht waar die is vastgelegd.