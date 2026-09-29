Nieuwe subsidies moeten digitale en hybride zorg opschalen

Zorgorganisaties kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor de implementatie en opschaling van digitale en hybride zorg. Er zijn twee nieuwe subsidierondes geopend. De ene regeling richt zich op bewezen digitale en hybride zorg- en ondersteuningsprocessen, terwijl de andere specifiek bedoeld is om samen beslissen over digitale zorg een vaste plek in de praktijk te geven. Aanvragen kunnen uiterlijk 3 november 2026 om 14.00 uur worden ingediend.

Voor de 'Transformatie Impuls voor digitale en hybride zorg – ronde 2' kunnen organisaties maximaal 50.000 euro ontvangen. Projecten moeten minimaal zes en maximaal twaalf maanden duren. De regeling is toegankelijk voor organisaties die onder de Wlz, Wmo 2015 of Zorgverzekeringswet vallen.

Van beeldzorg tot slimme infuuspompen

De subsidie kan worden ingezet voor een afgebakende groep digitale en hybride zorgprocessen. Welke toepassingen in aanmerking komen, verschilt per sector. Binnen de VVT gaat het bijvoorbeeld om hybride medicatieaanreiking met een medicijndispenser, hybride incontinentiezorg, leefpatroonmonitoring en hybride ondersteuning bij de dagstructuur.

Ook beeldzorg komt breed voor subsidie in aanmerking, onder meer binnen de huisartsenzorg, ggz, medisch-specialistische zorg, het sociaal domein en de VVT. Andere voorbeelden zijn digitale triage, digitale zelfzorgapps, track-and-trace van medische hulpmiddelen, slimme infuuspompen, digitale communicatieplatforms en e-healthplatforms.

Projecten kunnen zich richten op het invoeren of opschalen van innovaties die zich in de praktijk al hebben bewezen. Ook het ontwikkelen van implementatiematerialen, het vastleggen van kennis in richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en kennisdeling tussen professionals komen in aanmerking. Samenwerking is verplicht. Bij ieder project moet in elk geval een bestaande netwerk-, samenwerkings- of ondersteuningsorganisatie betrokken zijn.

Samen beslissen over digitale zorg

De tweede regeling, 'Transformatie Impuls Samen Beslissen over Digitale en Hybride zorg', heeft een maximale subsidie van 20.000 euro en een projectduur van maximaal zes maanden. Naast organisaties binnen de Zvw, Wmo en Wlz kunnen ook organisaties die onder de Jeugdwet of Wet publieke gezondheidszorg vallen hiervoor in aanmerking komen.

Met de subsidie kunnen organisaties één of twee medewerkers tijdelijk vrijmaken om samen beslissen over digitale en hybride zorg te implementeren of verder op te schalen. Een deel van het budget mag ook worden gebruikt voor externe expertise op het gebied van implementatie en opschaling. Ook hierbij moet met minimaal één bestaande netwerk-, samenwerkings- of ondersteuningsorganisatie worden samengewerkt. De regeling staat open voor zowel nieuwe deelnemers als organisaties die eerder subsidie ontvingen binnen de subsidielijn. Eerdere deelnemers kunnen voortbouwen op bestaande resultaten, terwijl nieuwe aanvragers worden aangemoedigd gebruik te maken van al beschikbare kennis en ervaringen.

Organisaties mogen voor beide regelingen een aanvraag indienen, maar kunnen dezelfde activiteit niet vanuit beide subsidies financieren. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het beschikbare budget eerder is uitgeput, kan een subsidieronde al vóór de deadline van 3 november sluiten.

Doorbraak systeembelemmeringen

Naar verwachting opent ZonMw begin oktober ook een nieuwe subsidieoproep voor onderzoek naar systeembelemmeringen die de duurzame toepassing van bewezen passende zorg bemoeilijken. De regeling valt onder het Kaderprogramma Passende Zorg en richt zich op niet-farmaceutische zorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Die subsidie is bedoeld voor bestaande transmurale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden die tegen complexe systeem- en kennisbenuttingsvraagstukken aanlopen.

Projecten moeten onderzoeken welke veranderingen nodig zijn om passende zorg structureel toe te passen en hoe deze in de praktijk kunnen worden gerealiseerd. Daarbij moet een zorgpad centraal staan waarin Zvw-zorg een substantieel onderdeel vormt. Voor de subsidieronde geldt de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Organisaties kunnen daarom vooraf via een kwalificatietoets laten vaststellen of zij als onderzoeksorganisatie gelden.