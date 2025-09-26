Digitale zorg houdt zorg toegankelijk tijdens drukke zomermaanden

De zomer staat voor zon en vakantie, maar voor veel zorgverleners betekent het ook een flinke toename in het aantal zorgvragen. Vooral huisartsenpraktijken in toeristische regio’s, zoals Zeeland, merken dit door de toestroom van vakantiegangers uit binnen- en buitenland. Tegelijkertijd hebben ook Nederlandse reizigers in het buitenland behoefte aan snelle en betrouwbare medische hulp.

Hybride zorgoplossingen zoals de Vakantiedokter (ANWB), Spoedzorg op Reis (CZ-labels) en Medicoo bieden het hele jaar digitale toegang tot deskundig medisch advies. Juist in de drukke zomermaanden worden deze oplossingen extra veel gebruikt. Het Medisch Service Centrum van Medicinfo zorgt ervoor dat mensen snel worden geholpen, zodat lokale zorgaanbieders worden ontlast.

Samenwerken tijdens de zomerdrukte in Zeeland

Voor huisartsenpraktijken in West-Zeeuws-Vlaanderen betekent de toestroom van toeristen vaak een enorme belasting. Daarom werd dit jaar voor de vierde keer de hybride zorgoplossing Medicoo ingezet.

Met Medicoo kunnen toeristen eenvoudig live chatten of beeldbellen met het medisch team, in hun eigen taal. De meest gestelde vragen gingen over urineklachten, insectenbeten en huidklachten. Zowel binnen- als buitenlandse toeristen waren zeer tevreden: in het klanttevredenheidsonderzoek gaven zij gemiddeld een 8. Een van de reacties vat dit mooi samen: “Makkelijk in gebruik, snel antwoord in mijn eigen taal en een vriendelijke medewerker gesproken!”

Monique de Meijer, manager van huisartspraktijk Oostburg-Cadzand en Medisch Centrum de Golfbreker, vertelt: “De druk op de zorg in onze regio is het hele jaar door hoog, en in de zomer neemt die nog verder toe door de toestroom van toeristen. Dankzij digitale ondersteuning konden we die piek goed opvangen en bleef de zorg toegankelijk voor iedereen. We zijn nog steeds heel tevreden met deze oplossing.”

Zorg op afstand, ook over de grens

Niet alleen in Nederland, maar ook voor reizigers in het buitenland bleek digitale zorg een waardevolle aanvulling. Via de Vakantiedokter van de ANWB en Spoedzorg op Reis van CZ en haar labels kregen verzekerden deze zomer direct toegang tot digitaal medisch advies, als ze dat nodig hadden.

Vakantiegangers uit allerlei landen, binnen en buiten Europa, stelden hun vragen via deze digitale diensten. Ongeveer 60% deed dit vanuit Europese landen, met Turkije, Spanje en Frankrijk als grootste herkomstlanden. Na digitale triage kregen mensen een zelfzorgadvies, informatie over medicatie of hulp bij het vinden van zorg ter plaatse.

Charles Koks van de ANWB licht toe: “We zien dat vakantiegangers wereldwijd steeds vaker kiezen voor medisch advies op afstand. Of ze nu in Europa zijn of aan de andere kant van de wereld: het geeft veel rust dat ze snel en in hun eigen taal geholpen worden. In de meeste gevallen krijgen mensen direct een passend advies, waardoor ze niet onnodig naar een lokale arts hoeven. Dat bespaart tijd en kosten en voorkomt veel stress tijdens de vakantie.”

Spoedzorg op Reis

Bij Spoedzorg op Reis gingen de meest gestelde vragen over beten van dieren of insecten, buikpijn en oorpijn. Daarnaast maakten veel vakantiegangers gebruik van de app voor praktische zaken, zoals het aanvragen van een vervangende European Health Insurance Card (EHIC) of een betaalgarantie. Daarmee biedt de app niet alleen medisch advies, maar ook directe ondersteuning bij het regelen van belangrijke documenten.

De reacties van gebruikers laten zien dat deze service écht gewaardeerd wordt: “Er werd uitgebreid gevraagd naar mijn klachten om een goed beeld te krijgen. Het was mogelijk om foto’s te uploaden. Ik kreeg een duidelijk advies en wist wanneer ik een arts moest inschakelen.” Een ander benadrukte het gemak: “Ik kreeg gelijk goede info en alles werd correct geregeld. Superhandig en betrouwbaar. Ik voelde me echt geholpen.”

Fabienne Wijnands van CZ vertelt: “De Spoedzorg op Reis-app is ontwikkeld om verzekerden van CZ en haar labels te ondersteunen bij spoedeisende hulpvragen in het buitenland. De app biedt directe toegang tot medische advies, relevante documenten en praktische ondersteuning. Afhankelijk van de situatie kiest de verzekerde zelf tussen digitaal of telefonisch contact. Dat geeft regie, vertrouwen en het gevoel er niet alleen voor te staan, waar ook ter wereld.”

Digitale zorg is daarmee niet alleen een praktische oplossing, maar ook een manier om de continuïteit van zorg te waarborgen – in eigen land én daarbuiten. Juist op momenten dat de druk op de reguliere zorg het grootst is, biedt hybride zorg een veilig en betrouwbaar alternatief.