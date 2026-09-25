Digitalisering kan zorg mensgerichter maken, mits de basis klopt

Digitalisering wordt vaak beoordeeld op het succes van nieuwe toepassingen of tijdwinst. Orthopeed Joris Bekkers legt de nadruk op een andere maatstaf: helpt technologie zorgprofessionals om meer aandacht te besteden aan hun patiënten? In ICT&health 5, dat op 23 oktober verschijnt, vertelt hij waarom een betere digitale basis daarvoor onmisbaar is en welke keuzes die van de zorg en de politiek vraagt.

Bekkers, momenteel orthopeed in het Diakonessenhuis en vanaf januari 2027 bestuurder bij Máxima MC, verdiepte zich tijdens een leergang aan Harvard in de organisatie van zorgstelsels. Daarbij maakte de digitalisering in Estland indruk op hem. Met een gezamenlijke infrastructuur kunnen organisaties daar veilig gegevens uitwisselen, zonder allemaal in hetzelfde systeem te werken.



Maar de techniek is volgens Bekkers niet de kern: “Bij digitalisering is niet de uitdaging wat technisch mogelijk is, maar welke zorg we ermee willen organiseren. Voor nu en in de toekomst.”

Ontbrekende gezamenlijke basis

Bovendien: zo'n Ests model één op één overnemen, zou in Nederland voorbijgaan aan de versnippering van systemen, financiering en verantwoordelijkheden. Zorgaanbieders kunnen hun werkprocessen verbeteren en digitale toepassingen ontwikkelen, maar afzonderlijke portals en apps lossen een ontbrekende gezamenlijke basis niet op.



Bekkers ziet voor de overheid een rol bij afspraken over standaarden, gegevensbeschikbaarheid, digitale identiteit en zeggenschap over gezondheidsgegevens. Die publieke basis moet samenwerking tussen bestaande organisaties mogelijk maken, terwijl patiënten controle houden en zorgprofessionals relevante informatie kunnen gebruiken.



Welke gegevens beschikbaar komen en wie er toegang toe krijgt, zijn tegelijk politieke en maatschappelijke vragen. Efficiëntie, privacy en professionele autonomie kunnen met elkaar botsen. Zorgbestuurders moeten zulke afwegingen zichtbaar maken en professionals en hun teams vroeg betrekken bij de inrichting van digitale zorg. “Digitalisering is nooit neutraal”, aldus Bekkers. “Het vraagt dat we samen afwegen wat goed is voor de patiënt, de professional en de samenleving.”

Voorspelbaar werk overnemen

In de spreekkamer kan betrouwbare, direct beschikbare informatie voorkomen dat een zorgverlener telkens opnieuw gegevens moet verzamelen. Technologie kan ook voorspelbaar administratief werk overnemen.



Dat stelt wel nieuwe eisen aan professionals, die bijvoorbeeld AI-uitkomsten kritisch moeten kunnen beoordelen. Hun oordeel en de behandelrelatie blijven volgens Bekkers bepalend. “We moeten digitalisering niet langer alleen beoordelen op uitkomsten als aantallen nieuwe toepassingen of verbeterde efficiëntie van het zorgproces. De focus van digitalisering moet zeker ook liggen op verbetering van de kwaliteit van het zorgproces en mensgerichte zorg.”

Lees het volledige interview in ICT&health 5, 2026, die op 23 oktober verschijnt.