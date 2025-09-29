EDI-wallet helpt bij veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling

Zorgorganisaties in Nederland zijn vanaf november 2026 verplicht om Europese Digitale Identiteit (EDI)-wallets te accepteren. Deze maatregel volgt uit de herziene Europese eIDAS-verordening, die burgers het recht geeft zich digitaal en betrouwbaar te identificeren bij dienstverleners in alle EU-lidstaten. Met deze verplichting wil de EU grensoverschrijdende digitale dienstverlening verbeteren. In Nederland ondersteunen het ministerie van VWS en Nictiz de zorgsector via het programma ‘eIDAS in de zorg’.

De invoering biedt niet alleen technische en organisatorische uitdagingen, maar ook kansen op het gebied van digitale toegang, ondertekening en het uitwisselen van medische verklaringen. Begin 2024 is de herziene eIDAS-verordening in werking getreden. Daarmee werd ook de Europese Digital Identity Wallet geïntroduceerd.

EDI-wallet

Deze EDI-wallet is een app op de smartphone die inwoners in staat stelt om zich te identificeren op betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ en digitale gegevens, zoals diploma’s, rijbewijzen of medische gegevens, veilig op te slaan en te delen. Zo kan een patiënt bijvoorbeeld zijn medicatieoverzicht digitaal delen met een arts in het ziekenhuis, of een verpleegkundige haar zorgidentiteit in de EDI-wallet opslaan en gebruiken.

Omdat vanaf november 2026 zorgorganisaties de EDI-wallet verplicht moeten accepteren als digitale identificatie, zullen ziekenhuizen, huisartsen, de thuiszorg en andere zorgorganisaties hun digitale infrastructuur moeten aanpassen. Ze moeten de vorm van identificatie in hun systemen verwerken en via EDI‑wallets verklaringen te kunnen ontvangen en verwerken in hun zorgsystemen.

De invoering van het EDI-stelsel sluit naadloos aan bij de ambities van de Nationale Visie en Strategie Gezondheidsinformatiestelsel (NVS) en de Europese Health Data Space (EHDS). Burgers krijgen hiermee meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens en kunnen zich identificeren op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast maakt het stelsel betrouwbare, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling mogelijk en wordt zorg in heel Europa digitaal beter toegankelijk. De EDI-wallet is daarmee niet alleen een technische vereiste, maar ook een motor achter digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Ondersteuning zorgveld

Het programma ‘eIDAS in de zorg’ informeert en ondersteunt het zorgveld bij het voldoen aan de acceptatieplicht en de kansen die de eIDAS-verordening met zich meebrengt. Dit doet het programma onder meer door het zorgveld te infomeren over de verordening, het zorgveld te vertegenwoordigen in landelijke gremia en best practices te ontwikkelen voor zorgorganisaties en leveranciers. Voor meer informatie of het aanmelden voor de programmanieuwsbrief neem contact op metprogrammamanager Bob van Os via eIDAS@nictiz.nl.