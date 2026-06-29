EHDS: breng het nu in praktijk

De European Health Data Space (EHDS) is geen toekomstmuziek meer. De Europese wet is inmiddels van kracht en gaat de manier waarop gezondheidsgegevens worden uitgewisseld de komende jaren ingrijpend veranderen. Hoewel de verplichtingen stapsgewijs worden ingevoerd tussen 2027 en 2031, is volgens Nictiz juist nu het moment om de impact voor de eigen organisatie in kaart te brengen, zo kwam naar voren uit een artikel in ICT&health 1.

De EHDS bouwt voort op de koers die Nederland met onder meer de Wegiz en de Nationale Visie en Strategie voor databeschikbaarheid al heeft ingezet. Tegelijkertijd brengt de Europese regelgeving nieuwe verplichtingen met zich mee. Denk aan gestandaardiseerde gegevensuitwisseling over landsgrenzen, strengere interoperabiliteitseisen voor zorg-ICT, nieuwe patiëntenrechten en aanvullende eisen aan leveranciers van zorgsoftware.



Volgens Nictiz doen zorgorganisaties er verstandig aan niet af te wachten tot alle uitvoeringsregels zijn vastgesteld. Juist door nu te inventariseren welke gevolgen de EHDS heeft voor processen, systemen en samenwerking, kunnen knelpunten tijdig worden aangepakt.

Van beleid naar praktijk

Nictiz ziet voor zichzelf een verbindende rol tussen Europese regelgeving en de Nederlandse zorgpraktijk. Samen met onder meer VWS, HL7 en IHE werkt de organisatie aan standaarden, informatiesessies en praktijkbijeenkomsten, zoals plugathons, waarmee zorgorganisaties en leveranciers zich kunnen voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid.



De boodschap is duidelijk: de EHDS vraagt uiteindelijk vrijwel iedere zorgorganisatie om anders naar databeschikbaarheid te kijken. Wie nu het gesprek aangaat met leveranciers en brancheorganisaties, creëert meer ruimte om straks soepel aan de Europese eisen te voldoen.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 1, 2026 en in ons online magazine.