VWS stelt plan vast voor landelijk afsprakenstelsel zorggegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het transitieplan vastgesteld voor een landelijk afsprakenstelsel voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. Daarmee is een volgende stap gezet naar meer uniforme afspraken over hoe zorggegevens veilig en betrouwbaar tussen partijen kunnen worden gedeeld. Het huidige Twiin Afsprakenstelsel vormt daarbij het vertrekpunt. De komende jaren wordt dit stapsgewijs doorontwikkeld tot een landelijk stelsel onder publieke regie.

In het transitieplan staat beschreven hoe deze ontwikkeling moet verlopen. Daarbij wordt voortgebouwd op bestaande afspraken, kennis en samenwerking. Zorgaanbieders, zorgprofessionals, burgers, leveranciers en bestaande afsprakenstelsels blijven betrokken bij de verdere uitwerking van het landelijke afsprakenstelsel.

Bestaande afspraken

Het transitieplan maakt duidelijk hoe de overgang de komende jaren wordt aangepakt. Bestaande afspraken blijven daarbij zoveel mogelijk behouden en worden stapsgewijs verder ontwikkeld. Ook wordt beschreven welke rol verschillende partijen krijgen binnen het toekomstige afsprakenstelsel. Daarmee moet voor betrokken organisaties duidelijker worden hoe de toekomstige inrichting eruit komt te zien.



De overgang wordt in fases uitgevoerd. In de eerste fase ligt de nadruk op het versterken van de governance, het organiseren van publieke regie en het waarborgen van de continuïteit van het huidige afsprakenstelsel. Ook worden rollen, verantwoordelijkheden en de besluitvorming verder uitgewerkt. Dat gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van de toekomstige Gezondheidsdata-autoriteit.

Landelijk kader gegevensuitwisseling

Het landelijke afsprakenstelsel moet een gezamenlijk kader bieden voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens. Het is daarmee een bouwsteen voor het bredere gezondheidsinformatiestelsel en moet ervoor zorgen dat gegevens op een veilige en betrouwbare manier tussen verschillende partijen kunnen worden uitgewisseld. Ook moet het helpen bij de uitvoering van nationale ontwikkelingen en Europese regelgeving, waaronder de European Health Data Space (EHDS).



VWS gaat de komende periode aan de slag met de uitvoering van het transitieplan. Wanneer de volgende stappen worden gezet en hoe de verdere uitwerking eruitziet, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Fit-gap-analyse

Eind 2025 schreven we al over de ontwikkeling van een landelijk afsprakenstelsel voor de zorg. Een fit-gap-analyse bracht toen in kaart waar bestaande afsprakenstelsels elkaar versterken en waar nog verschillen en hiaten zitten. Die analyse vormde een basis voor de verdere uitwerking van het landelijke afsprakenstelsel en de bijbehorende werkagenda.



Met het vastgestelde transitieplan wordt nu de volgende stap gezet: de overgang van het huidige Twiin Afsprakenstelsel naar een landelijk afsprakenstelsel onder publieke regie. De komende jaren moet duidelijk worden hoe de bestaande afspraken verder worden verbonden en doorontwikkeld.