Stop met implementeren, start met organiseren

In veel zorgorganisaties staat hij ergens in een kast. Technologie die ooit begon als een veelbelovende pilot, inmiddels uitgeschakeld. De organisatie was er gewoon niet op gebouwd. Zorgorganisaties investeren als nooit tevoren in technologie, in slimme monitoring, AI, digitale rapportagetools en zorgrobots. De druk op de sector groeit sneller dan de meeste organisaties kunnen bijsturen.

Het antwoord, zo lijkt het, is bijna altijd een nieuw instrument. Zelden een andere manier van werken. Toch blijft de structurele doorbraak uit. De pilot eindigt. De organisatie blijft. De verklaring ligt zelden bij de techniek zelf. Ze ligt bij de organisatie. En daar kijkt vrijwel niemand naar.

Waarom technologie strandt

Neem spraakgestuurd rapporteren, een voorbeeld uit onze eigen praktijk bij Sevagram. Medewerkers hoefden na een zorgmoment niet meer achter een scherm te gaan zitten. Ze spraken hun observaties in, de software zette het om naar tekst. Sneller, minder omslachtig, meer tijd voor de bewoner. De pilot sloeg aan. Mensen waren enthousiast. De technologie deed wat ze moest doen.

Toen de pilot eindigde, grepen medewerkers op meerdere locaties onder tijdsdruk toch terug naar de oude manier. De reflex is dan snel gemaakt: de implementatie deugde niet, medewerkers waren onvoldoende meegenomen, er had meer begeleiding bij gemoeten. Soms klopt dat. Maar er speelde meer. Niemand had besloten dat de oude manier van rapporteren ook echt moest verdwijnen. Het oude pad bleef open. En onder druk kies je het pad dat je al kent.

Zorgorganisaties zijn ingericht op continuïteit, op het bewaren van wat werkt. Dat is hun kracht. Maar wie nooit leert kijken naar hoe de eigen organisatie werkt, ziet ook niet waar nieuwe technologie op vastloopt. Diezelfde inrichting wordt zo een blinde vlek.

En die blinde vlek wordt duurder. Demografische druk, technologische versnelling, arbeidsmarkttekort, beleidsverandering. Geen van die krachten wacht tot de organisatie er klaar voor is. AI die zelf beslissingen voorstelt, robotica die fysieke taken overneemt. Die vragen om precies het vermogen dat nu al ontbreekt. Naar binnen durven kijken terwijl de buitenwereld op je afkomt.

''Er gebeurt veel maar er verandert weinig.'' Nelleke Tinbergen

Een organisatie is geen machine

Wanneer een nieuwe werkwijze niet beklijft, ligt de verklaring snel bij implementatie of gedrag. Herkenbaar, maar onvoldoende. Het verklaart niet waarom hetzelfde patroon zich blijft herhalen , ongeacht de tool, het team of de manager. Een organisatie werkt niet zoals een machine. Je vervangt geen onderdeel en verwacht dat het geheel daarna anders loopt. Ze heeft eigen verbindingen, patronen en reflexen, en manieren om zichzelf in stand te houden die sterker zijn dan welke pilot dan ook. Het elastiek schiet altijd terug.

Systeemdenken heeft daar een bruikbaar begrip voor: het hefboompunt. Niet hoe hard je duwt, maar waar. In complexe systemen is er altijd een plek waar een kleine, gerichte ingreep meer effect heeft dan een grote inspanning op de verkeerde plek. Bij spraakgestuurd rapporteren was dat hefboompunt niet de techniek, en ook niet de houding van medewerkers. Het was het simpele feit dat niemand had besloten wat er moest stoppen. Wie dat begrijpt, stelt andere vragen voordat een pilot begint. Wat verdwijnt er als dit slaagt? Wie is er verantwoordelijk als de aandacht alweer verschoven is?

Wat een ritme anders maakt

RESET is de naam die we vanuit Sevagram hebben gegeven aan het patroon dat uit onze eigen programma's naar boven kwam. Een terugkerend ritme waarin vier impulsen elkaar voeden: onderzoek, toekomstverkennen, strategie en innoveren. Een ritme verschilt van een verandertraject. Een verandertraject heeft een startdatum en een einddatum. Een ritme draait door, kan overal beginnen en heeft geen vaste volgorde.

Vier impulsen, één ritme

Onderzoek. Wat speelt er werkelijk, los van het beleidsplan? De geleefde werkelijkheid in beeld, met de patronen en hefboompunten die daarin zichtbaar worden.

Toekomstverkennen. De toekomst is meervoud, geen voorspelling. Welke toekomsten zijn denkbaar, en welke keuzes blijven overeind in meer dan één daarvan?

Strategie. Wat kiezen we, en vooral, wat laten we los?

Innoveren. Nieuwe paden uittesten terwijl de organisatie gewoon doorloopt. Dat vraagt ruimte, mandaat en de discipline om te stoppen wat niet werkt ook als er energie in zit.

De metafoor die dit het beste vangt is de gyroscoop, een snel draaiend wiel dat zijn evenwicht haalt uit zijn eigen beweging. Duw hem opzij en hij corrigeert zichzelf. Stop hem en hij valt. Vliegtuigen en schepen gebruiken gyroscopen op plekken waar stabiliteit van buitenaf ontbreekt en dus zelf gecreëerd moet worden. Dat is precies wat een zorgorganisatie nu nodig heeft. Een ritme dat sterk genoeg is om externe druk te dragen zonder om te vallen.

Wat dit vraagt

Dit raakt het fundament van de organisatie. Zolang bestuurders blijven vragen naar snelle resultaten per pilot, zal de organisatie blijven optimaliseren binnen het bestaande systeem. En precies daar zit het probleem. Dat vraagt vier dingen tegelijk.

Keuzes maken. Niet alles tegelijk. Een ritme dwingt tot een innovatieportfolio met een plafond. Komt er een project bij, dan gaat er een ander op pauze of weg. Schaarste is geen excuus om alles te blijven proberen. Het is de reden om te kiezen.

Bewust vasthouden. Een experiment krijgt al bij de start een eigenaar voor het moment dat de aandacht verdwijnt, en een afspraak over wat er stopt zodra het nieuwe staat. Dat is een voorwaarde om te beginnen, geen formaliteit achteraf.

Ruimte creëren. Voor de mensen die op de grens van het systeem werken, de intrapreneurs die nieuwe paden uittesten voordat de rest van de organisatie er klaar voor is, en die bescherming nodig hebben om dat veilig te kunnen doen.

Bestuurlijk geduld. De bereidheid om het ritme te verdedigen, ook als de omgeving morgen al resultaat wil zien. Het ritme zelf is wat een bestuurder moet bewaken, niet het volgende project op de stapel.

Daar staat iets wezenlijks tegenover. Een organisatie die niet meer wordt overvallen door verandering, die technologie verankert in plaats van invoert, en die stabiel blijft door te bewegen.

'Stabiliteit is niet de afwezigheid van beweging. Het is het resultaat ervan.'' Tim van de Geijn

De volgende tool ligt al klaar. Dat was nooit het probleem. De vraag is of het ritme van de organisatie deze keer wél verandert.