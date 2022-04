In voorbereiding op de publicatie van de informatiestandaard eOverdracht 4.0 heeft Nictiz alle betrokken IT-leveranciers geconsulteerd. Uit dit overleg vloeien de nieuwe aanpassingen voort die het makkelijker maken om deze standaard in hun diensten te implementeren. Voor de gebruikers verandert er verder niks, de betrouwbare wijze waarop met de standaard eOverdracht digitale verpleegkundige patiëntgegevens kunnen worden uitgewisseld, blijft hetzelfde.

Aanpassing notificatiemechanisme eOverdracht

Gesproken werd over het gebruik van een notified-pullsyteem bij de uitwisseling van eOverdracht. Na aanpassing van het technisch ontwerp heeft Nictiz dit beschikbaar gemaakt in de huidige gepubliceerde versie van de standaard. De leveranciers stelden vervolgens een aanpassing van het notificatiemechanisme voor, om zo de implementatie ervan minder complex te maken. Nadat we dit aan alle betrokkenen hadden voorgelegd was hun reactie daarop positief en is ook deze aanpassing inmiddels onderdeel van eOverdracht 4.0-RC5.

Digitaal registreren beter organiseren

De informatiestandaard eOverdracht zorgt voor overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. Verpleegkundigen en verzorgenden registreren tegenwoordig bijna alles digitaal, maar hebben desondanks nog onvoldoende voordelen van digitale verwerking. Het doel van de informatiestandaard eOverdracht, is het beter organiseren van de gegevensuitwisseling rond de verpleegkundige overdracht, zodat zorgverleners die voordelen wél hebben.

Nictiz & SNOMED

PALGA-Thesaurus, iWLZ, FHIR, SNOMED CT. In de zorg komen veel standaarden voor. Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Informatiestandaarden worden opgesteld met partners in de zorg waarbij zorgrichtlijnen of zorgstandaarden als uitgangspunt worden genomen.



Deze benadering bij het ontwikkelen van een informatiestandaard is een voorwaarde voor eenduidige communicatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Nictiz ontwikkelt en beheert dergelijke standaarden die digitale informatie-uitwisseling mogelijk maken. Deze organisatie staat bijvoorbeeld ook aan de basis van SNOMED, het internationale medisch terminologiestelsel dat kortgeleden is uitgebreid. Er zijn ditmaal vierduizend nieuwe vertalingen, ongeveer tachtig nieuwe patiëntvriendelijke termen en vijfhonderd nieuwe medische termen toegevoegd. Hiermee bevat SNOMED nu ruim 268.000 Nederlandstalige begrippen.