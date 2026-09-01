Parkstad wil proeftuin worden voor zorginnovatie

Zuyderland gaat met acht partners samenwerken om Parkstad en Zuid-Limburg verder te ontwikkelen als proeftuin voor zorginnovatie en medische technologie. Zuyderland, Philips, gemeente Heerlen, CZ, Maastricht University, Maastricht UMC+, Provincie Limburg, Brightlands Smart Services Campus en Zuyd Hogeschool hebben daarvoor een gezamenlijke Letter of Intent ondertekend. De samenwerking moet innovaties sneller naar de dagelijkse zorgpraktijk brengen en tegelijkertijd bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio.

Zuid-Limburg heeft nu al te maken met ontwikkelingen die de komende jaren in heel Nederland nadrukkelijker gaan spelen. De bevolking vergrijst, de zorgvraag groeit en de druk op de arbeidsmarkt neemt toe. Daarnaast kent de regio grote gezondheidsverschillen. De partners willen deze uitdagingen aangrijpen om nieuwe zorgmodellen en technologieën in de praktijk te ontwikkelen en te testen.

Zorg, technologie en regio verbinden

De samenwerking richt zich onder meer op zorginnovatie, digitale zorg en de ontwikkeling van het gebied rond de Zuyderland-locatie in Heerlen. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe bedrijvigheid, hoogwaardige werkgelegenheid, talentontwikkeling en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Volgens Zuyderland-bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp biedt Parkstad de mogelijkheid om landelijke ambities rond MedTech en zorginnovatie naar de praktijk te vertalen. De regio heeft volgens haar een geschikte uitgangspositie om oplossingen niet alleen te ontwikkelen, maar ook daadwerkelijk te testen en toe te passen.

Voor Zuyderland sluit de samenwerking aan op bestaande ontwikkelingen. Het ziekenhuis werkt al aan netwerkzorg, digitale zorgpaden, telemonitoring en de verdere ontwikkeling van het Zuyderland Control Center. Ook moet de locatie in Heerlen uitgroeien tot een gebied waar zorg, nieuwe zorgmodellen, onderzoek en regionale ontwikkeling met elkaar worden verbonden.

Meer zorg thuis en in netwerken

Een belangrijke aanleiding voor de samenwerking is de toenemende spanning tussen de groeiende zorgvraag en de beschikbaarheid van zorgprofessionals. Volgens Leonne Prompers, voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf en lid van de Bestuursraad, vraagt dit om een andere organisatie van de zorg.

Daarbij moet meer zorg in netwerken worden georganiseerd en, waar mogelijk, dichter bij patiënten thuis plaatsvinden. Digitalisering en technologie kunnen deze ontwikkeling ondersteunen. Door de zorgpraktijk te verbinden met kennisinstellingen, onderwijs en het bedrijfsleven willen de partners nieuwe oplossingen sneller ontwikkelen en toepassen.

Voor inwoners kan dit bijvoorbeeld betekenen dat meer zorg thuis of in de wijk beschikbaar wordt en patiënten op afstand kunnen worden gemonitord. Technologie en data moeten tegelijkertijd zorgprofessionals ondersteunen en zo bijdragen aan het beheersbaar houden van de werkdruk.

MedTech als economische impuls

De ambities gaan verder dan alleen het verbeteren van de gezondheidszorg. De partners willen in Zuid-Limburg een ecosysteem creëren waarin medische technologie, kennisontwikkeling en ondernemerschap elkaar versterken. Dat moet nieuwe bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid opleveren en talent voor de regio aantrekken en behouden.

Wanneer nieuwe zorgconcepten en technologieën in Parkstad aantoonbaar resultaat opleveren, is het de bedoeling deze verder op te schalen. Daarmee kan de regio volgens de initiatiefnemers ook een voorbeeldfunctie krijgen voor andere delen van Nederland die met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd.

De ondertekende Letter of Intent is nog geen uitgewerkt programma, maar vormt het vertrekpunt voor verdere samenwerking. De negen partijen gaan concrete programma's en projecten ontwikkelen en afspraken maken over een gezamenlijke governance. Ook andere organisaties kunnen zich in een later stadium bij het initiatief aansluiten. Uiteindelijk moet zo in Parkstad en Zuid-Limburg een breed samenwerkingsverband ontstaan waarin zorgorganisaties, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk werken aan toekomstbestendige zorg en regionale ontwikkeling.

Alliantie Zuyderland - Maastricht UMC+

Begin dit jaar besloten Zuyderland en het Maastricht UMC+ hun samenwerking verder te versterken. De alliantie Zuyderland - Maastricht UMC+ sluit nauw aan bij de bredere ambitie om Zuid-Limburg te ontwikkelen tot een regio waar zorginnovatie, preventie en gezondheid gezamenlijk worden aangepakt. Binnen de alliantie bundelen beide organisaties hun krachten op het gebied van zorg, digitalisering, onderzoek en preventie.

Een belangrijk speerpunt is leefstijlondersteuning. De leefstijl- en vitaliteitsloketten van beide ziekenhuizen gaan nauwer samenwerken, terwijl met regionale partners wordt toegewerkt naar vergelijkbare voorzieningen in de wijk. Ook gaan Zuyderland en MUMC+ zorgprofessionals gezamenlijk scholen om leefstijl structureel met patiënten te bespreken.

De samenwerking past daarmee in de ontwikkeling van Parkstad en Zuid-Limburg als proeftuin voor toekomstbestendige zorg. Daarbij wordt nadrukkelijk over organisatiegrenzen heen gewerkt. Naast ziekenhuizen worden onder meer gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties betrokken. Zo moeten zorginnovatie en preventie niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook dichter bij inwoners vorm krijgen.