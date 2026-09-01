VieCuri gebruikt AI-nulmeting voor gerichte scholing

VieCuri Medisch Centrum gaat de resultaten van een onderzoek onder 221 zorgprofessionals gebruiken voor gerichte scholing over kunstmatige intelligentie (AI). De nulmeting bracht niet alleen de kennis en het vertrouwen van medewerkers in kaart, maar ook hun leerbehoefte. Zo ziet 69 procent AI als een waardevolle toevoeging aan de zorg en verwacht 65 procent kwaliteitsverbetering door AI. VieCuri wil de meting later herhalen om te bepalen of de scholing effect heeft.

De vragenlijst was in eerste instantie gericht op medewerkers met direct patiëntencontact. De respons geeft volgens VieCuri een breed beeld van de houding tegenover AI binnen deze groep. Het ziekenhuis wil de vragenlijst later ook voorleggen aan medewerkers zonder direct patiëntencontact, om een completer beeld van de organisatie te krijgen.

Weinig weerstand

Uit de resultaten komt weinig weerstand tegen AI naar voren. Vooral de bereidheid om meer over de technologie te leren valt op. Daarmee lijkt VieCuri medewerkers niet eerst te hoeven overtuigen van het nut van AI. De aandacht kan vooral uitgaan naar de kennis en vaardigheden die nodig zijn om AI verantwoord te gebruiken.

De leerbehoefte blijkt duidelijk uit de voorkeur voor scholingsvormen. E-learning werd het vaakst genoemd, gevolgd door praktische workshops en cursussen. Het voorgenomen leertraject sluit daarop aan. VieCuri zet onder meer AI-animaties, een infographic over AI-chatbots en workshops over veilig AI-gebruik in. Ook wordt lesmateriaal over prompting ontwikkeld op basis van praktijkvoorbeelden uit het ziekenhuis. Op termijn moet iedere medewerker die met AI werkt over dezelfde basiskennis beschikken. Daarom werkt VieCuri aan een basisopleiding AI-geletterdheid voor zorgmedewerkers.

Kritisch omgaan met AI

Een opvallende uitkomst is volgens VieCuri hoe medewerkers omgaan met adviezen van een chatbot. In een scenario waarin een AI-advies niet overeenkwam met het eigen professionele oordeel, gaf geen van de deelnemers aan het advies zonder controle over te nemen. Medewerkers wilden de onderbouwing controleren of overlegden met collega's. Daarmee lijkt de eigen professionele beoordeling vooralsnog een belangrijke rol te spelen bij het gebruik van AI. Tegelijkertijd laat de nulmeting zien dat er een andere uitdaging ligt, namelijk het herkennen van AI.

Medewerkers herkennen AI doorgaans goed in zichtbare toepassingen zoals chatbots en taalmodellen. Bij toepassingen waarin AI minder zichtbaar op de achtergrond werkt, blijkt dat moeilijker. Automatische afspraakherinneringen zijn daarvan een voorbeeld.

Dat is volgens VieCuri een belangrijk aandachtspunt. Medewerkers kunnen AI pas kritisch beoordelen als zij ook herkennen wanneer de technologie wordt gebruikt. AI-geletterdheid gaat daarmee niet alleen over het werken met een chatbot, maar ook over het herkennen van AI in dagelijkse zorgprocessen. Ook onderwerpen als bias bleken voor sommige deelnemers lastig. De vragenlijst vroeg daar om meer voorkennis. Tegelijkertijd leverde juist dat inzicht op in onderwerpen waar verdere kennisontwikkeling nodig is.

Van datagedreven werken naar AI

De nulmeting staat niet op zichzelf. VieCuri werkt al enkele jaren aan datagedreven werken, waaruit de verdere aandacht voor AI is voortgekomen. Binnen verschillende overleggroepen worden inmiddels strategische keuzes over AI besproken.

Kyra Theunissen, adviseur datagedreven werken en AI bij VieCuri, houdt zich vanuit de afdeling Data bezig met beleid, richtlijnen en de beoordeling van AI-toepassingen. Zij werkt daarbij samen met onder anderen Maud de Klerk, manager van de afdeling Data en strategisch eigenaar van AI.

Ook ICT, innovatie en projecten, inkoop en Opleiden zijn bij de ontwikkeling betrokken. Daarnaast werkt VieCuri regionaal en landelijk samen rond AI en datagedreven werken. Voor het gebruik van AI zijn al verschillende randvoorwaarden opgesteld. Zo heeft het ziekenhuis eerder een richtlijn voor AI-chatbots opgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan beleid en opleidingsmateriaal.

De nulmeting vormt daarmee een volgende stap in die ontwikkeling. VieCuri wil de vragenlijst later opnieuw inzetten om te zien of de AI-geletterdheid is toegenomen en of de scholing daaraan heeft bijgedragen. De resultaten worden daarnaast gebruikt om de communicatie en verdere opleiding binnen het ziekenhuis aan te scherpen.

AI Zorg Academy

De aandacht voor AI-geletterdheid beperkt zich overigens niet tot VieCuri. Vorige maand schreven we al over de AI Zorg Academy, een nieuw onlineplatform dat mbo-studenten, docenten en zorgprofessionals met gratis trainingen, praktische tools en lesmateriaal helpt om AI verantwoord te leren gebruiken. Daarmee sluit het initiatief aan bij dezelfde ontwikkeling die ook uit de VieCuri-meting naar voren komt: naast de technologie zelf wordt het steeds belangrijker dat zorgprofessionals weten hoe zij AI kritisch en verantwoord kunnen inzetten.