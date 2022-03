Landelijke digitale gegevensuitwisseling nu écht mogelijk

Vanaf 5 april 2022 is landelijke gegevensuitwisseling door zorgverleners écht mogelijk. Op dat moment vervalt namelijk de regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt. Zorgverleners kunnen nu altijd gezondheidsgegevens van patiënten raadplegen bij alle reguliere zorgprofessionals in en buiten de eigen regio.

Patiënten dachten vaak dat hun gegevens al in het hele land beschikbaar waren, maar dat was dus niet zo. Zorgverleners vinden het lastig als dit niet (altijd) goed lukt. Het niet beschikken over alle gegevens is belemmerend bij het leveren van de goede zorg. In de coronacrisis, toen er heel veel patiënten verplaatst werden, bleek nogmaals hoe belangrijk het is dat medische informatie van patiënten op elk moment beschikbaar is voor zorgprofessionals.

VZVZ heft regiogrenzen gegevensuitwisseling op

De mogelijkheid tot landelijke uitwisseling was dan ook een expliciete wens van zorgverleners. Dit was de aanleiding voor de Algemene Vergadering (AV) van VZVZ (waarin de koepels van zorgverleners en patiënten zijn vertegenwoordigd) om te besluiten de regiogrenzen definitief op te heffen. Voorzitter van de AV, huisarts Ron Dingjan: ”Ik zie in de zomer veel toeristen uit eigen land in mijn praktijk in Brabant. Zij komen echt overal vandaan en ik moet telkens vragen naar hun medische verleden. En de patiënten begrijpen echt niet waarom ik die gegevens niet kan inzien. Daar hebben zij toch toestemming voor gegeven.”

Landelijk Schakelpunt & facts

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) functioneert inmiddels tien jaar en het aantal gebruikers neemt dagelijks toe. Zij gebruiken de infrastructuur voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van de, soms onvoorziene, behandeling van patiënten. De gegevensuitwisseling beperkt zich al lang niet meer alleen tot huisartsen en apotheken en wordt nu dus ook niet meer regionaal begrensd. Alle ziekenhuizen en veel zelfstandige klinieken, GGZ-instellingen, VVT-organisaties, Ambulancezorg en ook de Jeugdgezondheidszorg maken gebruik van de bestaande infrastructuur. Jaarlijks verzenden zij allen tezamen bijna een miljard berichten via het LSP.

Gegevensuitwisseling vraagt om samenwerking

Overal zijn organisaties en zorgprofessionals bezig met het verder verbeteren van digitale gegevensuitwisseling. In november 2021 ondertekenden bijvoorbeeld UMC Utrecht, Amsterdam UMC, UMCG en het Prinses Máxima Centrum een samenwerkingsovereenkomst om een stap richting het veilig delen van gegevens tussen verschillende infrastructuren te zetten. Het gaat niet om de techniek voor de gegevensuitwisseling, maar de voorwaarden waaronder die uitwisseling mag plaatsvinden. Een modelovereenkomst van deze samenwerkingsovereenkomst is nu voor alle ziekenhuizen beschikbaar.