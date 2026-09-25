Gegevensuitwisseling geboortezorg, Digitale vaardigheden, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een bijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg van Blinkz en een samenwerking van het Zuyderland, gemeenten en maatschappelijke partners om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, digitalisering en gezondheid. Verder ook aandacht voor de introductie van Virtual Fracture Care app in het IJsselland ziekenhuis en enkele bestuurswisselingen bij VieCuri en 's Heeren Loo.

Gebruikersperspectief gegevensuitwisseling

Bij de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg staat het perspectief van eindgebruikers centraal. Een kerngroep met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten komt maandelijks bijeen om mee te denken over ontwikkelingen en verbeteringen.

Tijdens de bijeenkomst van 9 september stond onder meer de vraag centraal hoe verschillende groepen eindgebruikers beter kunnen worden geïnformeerd en betrokken. De deelnemers bespraken het organiseren van webinars op maat, afgestemd op de informatiebehoefte van iedere doelgroep. De bedoeling is om nog dit jaar een webinar voor zorgverleners te organiseren.

Daarnaast adviseert de kerngroep over onderwerpen voor de ontwikkelagenda van de digitale gegevensuitwisseling. Ditmaal ging het om een downloadfunctie voor documenten en toegang voor kinderartsen en verpleegkundigen. Voor beide voorstellen gaf de groep een positief advies. De downloadfunctie doorloopt nu een versnelde besluitvormingsprocedure, terwijl voor de toegang van kinderartsen en verpleegkundigen de reguliere route wordt gevolgd. Het strategisch overleg bepaalt uiteindelijk de prioritering.

Uitvoeringsplan Basisvaardigheden

Zuyderland heeft samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein en verschillende maatschappelijke partners het Uitvoeringsplan Basisvaardigheden Westelijke Mijnstreek 2026-2028 ondertekend. De samenwerking is bedoeld om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, digitalisering en gezondheid.

Naar schatting hebben ruim 21.000 inwoners van de Westelijke Mijnstreek moeite met één of meer van deze basisvaardigheden. Voor het onderdeel gezondheid werkt Zuyderland onder meer samen met de GGD en eerstelijnszorgprofessionals. Doel is inwoners beter te bereiken, te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen naar passend aanbod.

Volgens bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp merkt Zuyderland dagelijks hoe belangrijk het is dat patiënten gezondheidsinformatie kunnen begrijpen en toepassen. De samenwerking moet drempels verlagen en inwoners helpen betere keuzes over hun gezondheid te maken. Uiteindelijk willen de partners de zelfredzaamheid, participatie en gezondheidsvaardigheden in de regio versterken.

VFC bij IJsselland

Patiënten met eenvoudige en stabiele letsels hoeven na behandeling op het Spoedplein niet langer standaard terug naar het IJsselland ziekenhuis voor controle. Wanneer een nacontrole medisch niet noodzakelijk is en thuis herstellen verantwoord wordt geacht, kunnen zij gebruikmaken van de Virtual Fracture Care App.

Voordat patiënten naar huis gaan, krijgen zij uitleg over hun letsel, de behandeling en het verwachte herstel. Samen met een medewerker installeren zij de app. Deze bevat informatie die aansluit bij het specifieke letsel, waaronder praktische instructies, oefeningen en video's die het herstel thuis ondersteunen. Patiënten die de app niet kunnen gebruiken, krijgen dezelfde informatie op papier mee.

Ook tijdens het herstel blijft ondersteuning beschikbaar. In de app staat hoe patiënten bij vragen of zorgen contact kunnen opnemen met het ziekenhuis. Wanneer daar aanleiding toe is, wordt bekeken welke aanvullende zorg nodig is. Indien noodzakelijk kan alsnog een controleafspraak in het ziekenhuis worden ingepland.

Nieuw RvT-lid VieCuri

Anneke Keller MSc treedt per 1 oktober toe tot de Raad van Toezicht van VieCuri Medisch Centrum. Keller heeft ruime ervaring met het leiden van IT-organisaties en complexe verander- en transformatietrajecten. Haar expertise ligt onder meer bij organisatieontwikkeling, digitalisering en innovatie. Daarnaast is zij voorzitter van de raad van advies van LINKIT en commissaris bij BrandMR. Keller wil haar kennis uit het bedrijfsleven inzetten voor een organisatie met een maatschappelijke opdracht en bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg.

"Ik ben oprecht nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen de zorg. Die verandert ingrijpend: meer aandacht voor preventie en gezondheid, zorg die anders wordt georganiseerd en steeds vaker buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn ervaring en perspectief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van VieCuri en aan de zorg voor de regio", aldus Anneke Keller.

Nieuwe bestuurders 's Heeren Loo

Ate van der Zee wordt per 1 januari 2027 voorzitter van de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo. Hij volgt Yvonne van Rooy op, die na haar tweede termijn afscheid neemt. Van der Zee is sinds 2013 bestuurder bij het UMCG en sinds 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur. Eerder werkte hij daar onder meer als gynaecoloog-oncoloog, hoogleraar en afdelingshoofd. Hij brengt expertise mee op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, wetenschap en medische opleidingen.

Per 1 maart 2027 treedt ook Jules de Vet toe tot de Raad van Toezicht. Hij wordt voorzitter van de auditcommissie en volgt René van Dijk op. De Vet heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring binnen de gezondheidszorg en het publieke domein, met specifieke kennis van financiën, governance en organisatieontwikkeling. Volgens bestuursvoorzitter Ernst Klunder versterken beide toezichthouders met hun complementaire kennis en ervaring het toezicht op de kwaliteit en continuïteit van zorg en de verdere ontwikkeling van ’s Heeren Loo.

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