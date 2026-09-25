PGO Medicatie maakt gegevens bruikbaar voor patiënten

Een actueel en begrijpelijk medicatieoverzicht lijkt een vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg. In werkelijkheid lopen voorschrijven, verstrekken, wijzigen en daadwerkelijk gebruik over verschillende organisaties, systemen en momenten. Juist daarom is medicatie een harde praktijktest voor interoperabiliteit: een bericht dat technisch kan worden uitgewisseld is nog geen overzicht waarmee patiënt en professional veilig kunnen handelen.

De praktijk rond PGO Medicatie in Pijnacker-Nootdorp, met Zorgdoc en aansluiting op het MedMij-afsprakenstelsel en Medicatieproces 9, maakt die opgave concreet. Het doel is niet alleen dat gegevens beschikbaar komen in een persoonlijk gezondheidsdossier (PGO), maar dat mensen kunnen begrijpen welke medicatie geregistreerd staat, waarom die wordt gebruikt en waar een wijziging vandaan komt.

Inzage is niet hetzelfde als regie

Voor patiënten is medicatie-informatie vaak het meest directe onderdeel van hun zorg. Een onvolledig of verouderd overzicht kan onzekerheid opleveren, bijvoorbeeld bij een gesprek met de huisarts, een opname, ontslag uit het ziekenhuis of ondersteuning thuis. Ook zorgverleners hebben baat bij een gedeeld beeld, maar alleen wanneer de herkomst, actualiteit en betekenis van de gegevens duidelijk zijn.

Daar ligt de kern van PGO Medicatie. Een PGO kan een belangrijke stap zijn van formeel inzagerecht naar praktische betrokkenheid, maar die stap wordt pas gezet wanneer gegevens betrouwbaar, actueel en begrijpelijk zijn. De patiënt moet kunnen herkennen wat er in het overzicht staat en weten wanneer contact met een zorgverlener nodig is. Het systeem moet dus niet alleen uitwisselen, maar ook uitleggen.

De beschikbare informatie over deze praktijk laat zien waarom een gezamenlijk medicatieoverzicht relevant is voor patiëntveiligheid en samenwerking. Zij bewijst nog niet dat PGO Medicatie medicatiefouten vermindert. Daarvoor zijn onafhankelijke evaluaties nodig met concrete uitkomsten, waaronder volledigheid van gegevens, gebruik door verschillende patiëntgroepen en effect op overdracht en fouten. Dat onderscheid is belangrijk, omdat de belofte van data-uitwisseling snel groter kan worden dan de aantoonbare praktijkwinst.

De standaard is de basis, niet het eindpunt

Medicatieproces 9 biedt een landelijke standaard om medicatiegegevens beter te structureren en uit te wisselen. MedMij maakt afspraken mogelijk over veilige digitale gegevensuitwisseling met PGO’s. Beide zijn noodzakelijke infrastructuur. Geen van beide garandeert echter dat elk gegeven op het juiste moment volledig, actueel en begrijpelijk beschikbaar is.

Dat vraagt om afspraken in de keten. Wie is verantwoordelijk voor actualisatie? Hoe wordt zichtbaar dat een wijziging een voorschrift, verstrekking, stopzetting of eigen gebruik betreft? Wat kan een patiënt zelf aanvullen of corrigeren? En hoe wordt voorkomen dat een professional moet kiezen tussen meerdere, onderling afwijkende lijsten? De kwaliteit van gegevens ontstaat niet in de standaard alleen, maar in de dagelijkse processen van huisarts, apotheek, ziekenhuis, thuiszorg en patiënt.

Toegankelijkheid verdient daarbij net zoveel aandacht als techniek. Een PGO mag niet vooral waarde toevoegen voor mensen die digitaal vaardig zijn en al makkelijk hun weg vinden in de zorg. Heldere taal, ondersteuning en alternatieve routes zijn nodig voor mensen met beperkte digitale vaardigheden, meerdere aandoeningen of een complex netwerk van zorgverleners.

Een toets voor de EHDS-ambitie

De Europese Health Data Space (EHDS), die ook in Nederland steeds meer vorm krijgt, maakt het thema gegevensbeschikbaarheid nog urgenter. Maar de echte maatstaf blijft lokaal en menselijk: kan een patiënt met de informatie zijn of haar zorg beter begrijpen en kan een professional er op een kritisch moment verantwoord op vertrouwen? Medicatie is daarvoor een passende toets, omdat fouten of onduidelijkheid direct doorwerken in de dagelijkse zorg.

De praktijk in Pijnacker-Nootdorp laat zien dat interoperabiliteit pas waarde krijgt wanneer technologie, afspraken en gebruik samenkomen. Het is geen spectaculaire innovatie, maar wel een fundamentele. Als Nederland medicatiegegevens daadwerkelijk bruikbaar kan maken voor patiënten en zorgverleners, ontstaat er een basis voor betere samenwerking en zorg dichter bij huis. De mate waarin dat lukt, moet de komende jaren zichtbaar worden in onafhankelijke praktijkresultaten.