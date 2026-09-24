Drie regio’s bouwen samen aan databeschikbaarheid in de zorg

Zorgverleners werken steeds vaker samen over organisatie- en regiogrenzen heen, maar de benodigde patiëntgegevens reizen lang niet altijd mee. Onder andere Midden-Holland, Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg Oost willen dat veranderen. Hun regionale initiatieven groeien inmiddels uit tot een bovenregionale samenwerking, waarin zorgorganisaties toepassingen ontwikkelen die ook elders bruikbaar zijn.

De aanleiding voor de initiatieven is in alle drie de regio’s vergelijkbaar, aldus een artikel dat in ICT&health 2 verscheen: de zorgvraag neemt toe, personeel is schaars en inwoners hebben vaak ondersteuning van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties nodig. In Midden-Holland verenigden inmiddels 27 aanbieders zich onder de noemer Gedeelde Zorg. Zij werken onder meer aan netwerkzorg, acute zorg en mentale gezondheid. Het Groene Hart Ziekenhuis en de regio kregen financiering voor hun transformatieplannen.



In Noordoost-Brabant begon het bij de behoefte om zorg en welzijn in de wijk beter te verbinden. Peter van der Pols, bestuurder van Pantein Zorggroep, vertelt: “Ook wij hebben vanuit de wens tot betere samenwerking van zorg- en welzijnsaanbieders in de wijken een transformatieplan ingediend: ‘MooiMaasvallei’. Een belangrijk onderdeel was verbeterde informatie-uitwisseling via een digitaal platform om de diverse netwerken binnen de zorg en tussen zorg en sociaal domein met elkaar te verbinden.”

Afstemming roadmaps

Midden-Holland zette in 2025 met KPN Health een eigen stap naar een digitale infrastructuur voor regionale databeschikbaarheid. Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg Oost werkten aan vergelijkbare plannen. Nu stemmen de regio’s hun roadmaps af en verdelen ze de ontwikkeling van toepassingen, bijvoorbeeld voor proactieve zorgplanning, dementiezorg en mentale gezondheidsnetwerken.



Zo kunnen zij elkaars oplossingen later overnemen. Een landelijk dekkend netwerk is daarbij het perspectief, maar het opbouwen daarvan kost tijd. De ervaringen uit de regio’s kunnen helpen bij de uitvoering van het Landelijk Dekkend Netwerk en de omslag naar databeschikbaarheid.

Tempo voorwaarde succes

Lodewijk de Beukelaar, bestuursvoorzitter van het Groene Hart Ziekenhuis, ziet tempo als voorwaarde voor succes. “Je moet een goede balans vinden. Van elkaar leren zonder tijd te verliezen en zonder overlap: zo houd je het tempo vast en kom je veel effectiever tot een landelijk model, met een duidelijke taak voor CumuluZ om de groei naar een landelijk netwerk te bewaken.”



Techniek alleen volstaat niet: tientallen organisaties moeten ook afspraken maken over gegevens, verantwoordelijkheden en de financiering van gezamenlijke zorg. KPN Health faciliteert met Health Exchange de technische infrastructuur in de drie regio’s. Volgens directeur Mark van Dijk moeten ook de leveranciers van verschillende informatiesystemen aansluiten: “We zien het als onze taak om deze bronnen allemaal veilig en volgens de standaarden te ontsluiten, want het is cruciaal dat data vrij kunnen vloeien tussen elk systeem waar relevante informatie over een patiënt of cliënt te vinden is.”



De ambitie reikt ondertussen al verder dan gegevens delen. De bestuurders willen inwoners meer regie geven, dubbel werk voorkomen en met betere informatie preventie en passende netwerkzorg mogelijk maken.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health 2, 2026 en in ons online magazine.