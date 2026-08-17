Geïntegreerd alarmmanagement geeft St Jansdal meer tijd

Hoe zorg je dat een alarm niet alleen wordt verstuurd, maar ook gegarandeerd bij de juiste zorgverlener aankomt? Die vraag stond centraal toen St Jansdal in Harderwijk bij de nieuwbouw besloot de patiëntbewaking te vernieuwen.

St Jansdal werkte voorheen met verschillende bewakingssystemen op onder meer de IC, kinderafdeling en OK. Dat maakte het beheer én de gebruikerservaring complex. Ook ontbrak bij alarmmeldingen de garantie dat een bericht echt was ontvangen. Om dit te ondervangen, koos het ziekenhuis voor PIC iX Event Notification en Care Assist van Philips: één geïntegreerd systeem dat alarmen rechtstreeks naar zorgsmartphones stuurt.



Met de nieuwe oplossing wordt een alarm als pushmelding naar de verantwoordelijke verpleegkundige gestuurd. Blijft bevestiging uit, dan escaleert het automatisch naar een andere beschikbare zorgverlener. Verpleegkundigen kunnen bovendien op hun smartphone de bewakingsgegevens bekijken en beoordelen of directe actie nodig is.

Meer rust

Het gevolg: meer bewegingsvrijheid en een lagere alarmmoeheid. Minder urgente alarmen kunnen worden onderdrukt, zodat verpleegkundigen zich kunnen richten op meldingen die daadwerkelijk aandacht vragen. Ook patiënten profiteren: omdat alarmen sneller op afstand worden beoordeeld, zijn er minder storende alarmgeluiden op de kamer.



De uitrol begon eind 2023 op de IC en werd gefaseerd uitgebreid. Daarbij werkte St Jansdal nauw samen met Philips. Vooral de technische infrastructuur bleek essentieel: wifi, beveiligde zorgsmartphones en netwerkdekking moeten betrouwbaar functioneren om gegarandeerde aflevering mogelijk te maken.



“Het systeem werkt erg prettig”, concludeerde Maarten Postma, Intensive Care verpleegkundige en Praktijkopleider Intensive Care bij St Jansdal in een artikel in ICT&health 2. Via IntelliBridge-technologie worden inmiddels ook apparaten van andere leveranciers, zoals infuuspompen en beademingsapparatuur, in de alarmketen opgenomen.

Samen optrekken

De belangrijkste implementatieles is volgens medisch klinisch technicus Bertrant Dallinga dat medische technologie, ICT en zorg vanaf het begin samen moeten optrekken. “Medische apparatuur is allang geen losstaand eiland meer, maar diep verweven met de digitale infrastructuur van het ziekenhuis. Zoek de samenwerking op want dit soort projecten zijn alleen succesvol als medische technologie, ICT en zorg samen optrekken.”



Voor Postma telt vooral het resultaat aan het bed: “Ik kan meer tijd aan mijn patiënt besteden. Voorheen moest ik soms meerdere keren bij een patiënt weglopen om op een alarm te reageren. Dan moest ik steeds controleren of het ook om een heus alarm ging. Met deze nieuwe manier van werken, behoort dat tot het verleden.”

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 2, 2026. Of lees het in ons online magazine.