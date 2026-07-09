Gelre ziekenhuizen start organisatiebrede AI-scholing voor personeel

Gelre ziekenhuizen is gestart met de scholing ‘AI Coach voor de Zorg’, bedoeld om medewerkers vertrouwd te maken met het veilig en verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie in hun werk. De aftrap vond vorige week plaats met een eerste trainingssessie voor de Raad van Bestuur en het managementteam. Het ziekenhuis wil AI stapsgewijs integreren in de organisatie en medewerkers ondersteunen met functiegerichte leertrajecten en virtuele AI-docenten.

Volgens Gelre ziekenhuizen staat bij de inzet van AI niet de technologie zelf centraal, maar de ondersteuning van medewerkers en het creëren van meer tijd voor patiëntenzorg. Het ziekenhuis ziet digitalisering als een vanzelfsprekend onderdeel van kwalitatief goede en toekomstbestendige zorg, waarbij slimme technologie kan bijdragen aan een lagere werkdruk, efficiëntere processen en betere samenwerking.

Verantwoord gebruik

"De kunst is om AI op een goede en verantwoorde manier te gebruiken. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk collega's deze ervaring ook opdoen en samen de toekomst omarmen," zegt Jan Tromp, manager Facilitair Bedrijf.

Volgens Martiene Riedijk, lid van de Raad van Bestuur, biedt AI veel mogelijkheden om de zorg te verbeteren, maar hangt de meerwaarde ervan af van een veilige en verantwoorde toepassing door medewerkers. Daarom investeert Gelre ziekenhuizen in de kennis en vaardigheden van het personeel, met als doel een toekomstbestendige organisatie waarin AI de kwaliteit van zorg ondersteunt.

De scholing is ontwikkeld door Boudewijn Kessing, CMIO en MDL-arts bij Gelre ziekenhuizen. Volgens het ziekenhuis beschikt het daarmee over eigen expertise op het gebied van AI in de zorg en is het de eerste ziekenhuisorganisatie in Nederland die deze vorm van AI-scholing organisatiebreed invoert.

Verpleegkundigen betrekken

AI speelt een steeds grotere rol in de zorg, van ondersteuning bij verslaglegging tot klinische besluitvorming. Volgens een recent onderzoek van de University of Pennsylvania School of Nursing, gepubliceerd in Nursing Outlook, kan AI het verpleegkundig werk versterken, mits de technologie zorgvuldig wordt ontwikkeld en verpleegkundigen nauw betrokken zijn bij de implementatie. Die balans tussen technologische ondersteuning en mensgerichte zorg is ook belangrijk bij de inzet van AI-coaches.

Dat AI steeds meer onderdeel wordt van de dagelijkse zorgpraktijk, blijkt ook uit Nederlands onderzoek. In april schreven we al dat steeds meer zorgprofessionals, en vooral verpleegkundig specialisten, AI gebruiken in hun werk. Uit onderzoek van het Nivel bleek dat eind 2025 iets meer dan de helft van de zorgprofessionals AI inzette. AI wordt vooral gebruikt voor het opzoeken van informatie en verslaglegging, maar twee derde van de zorgprofessionals voelt zich nog onvoldoende voorbereid op het werken met de technologie. Meer dan 60 procent geeft aan behoefte te hebben aan scholing over het veilig, verantwoord en praktisch toepassen van AI.