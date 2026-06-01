Minister volgt advies over opleidingsplaatsen in de zorg

Minister Sterk neemt de adviezen van het Capaciteitsorgaan over de medische vervolgopleidingen grotendeels over. Daardoor is voor een groot deel van de opleidingen duidelijk hoeveel plaatsen de komende jaren beschikbaar zijn. Dat schrijft de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Onder meer voor medisch specialisten komt er extra opleidingscapaciteit bij: het aantal opleidingsplekken stijgt de komende jaren met ongeveer honderd.

De vraag naar zorg blijft de komende jaren toenemen, mede door de groei van het aantal kwetsbare ouderen en patiënten met complexe aandoeningen. Volgens het Capaciteitsorgaan zijn daarom meer hoogopgeleide zorgprofessionals nodig. Minister Sterk neemt een deel van de adviezen over de benodigde opleidingscapaciteit over. Daarbij blijft zij inzetten op de ‘beweging naar de voorkant’, waarbij onder meer de opleidingsadviezen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde volledig worden gevolgd.

Uitbreiding

Het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten wordt de komende jaren uitgebreid met 99 plekken. Daarmee komt de jaarlijkse instroom uit op 1320 opleidingsplaatsen. Het Capaciteitsorgaan adviseert daarnaast een aanzienlijke uitbreiding van de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Voor die groei is extra financiering nodig. Minister Sterk en minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestuderen momenteel de adviezen en onderzoeken in hoeverre deze kunnen worden overgenomen.

Ook voor een groot deel van de ggz-beroepen, waaronder psychotherapeuten, klinisch psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten ggz, volgt het kabinet het advies van het Capaciteitsorgaan. Voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) worden 691 opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. Daarbij kiest minister Sterk voor het demografische scenario van het Capaciteitsorgaan en niet voor het voorkeursscenario. Volgens de minister sluit dat aan bij afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), waarin is afgesproken dat masterpsychologen een deel van de taken van gz-psychologen overnemen.

Psychologen

Om het aantal opleidingsplaatsen beter vergelijkbaar te maken met andere beroepsgroepen zijn de plekken die door het werkveld zelf worden opgeleid in mindering gebracht. Tegelijkertijd blijkt volgens het ministerie dat een structurele uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen niet automatisch leidt tot meer capaciteit in de gespecialiseerde ggz. Een deel van de opgeleide psychologen kiest er namelijk voor om vanuit gespecialiseerde instellingen over te stappen naar een zelfstandige praktijk. De minister onderzoekt daarom aanvullende maatregelen om gz-psychologen voor de acute en complexe ggz-zorg te behouden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor een verkort opleidingstraject voor ervaren masterpsychologen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport baseert de besluitvorming over het aantal opleidingsplaatsen voor medische vervolgopleidingen op adviezen van het Capaciteitsorgaan. Deze onafhankelijke stichting, opgericht door partijen uit de zorg, brengt sinds 1999 in kaart hoeveel zorgprofessionals in de toekomst nodig zijn. Daarbij maakt het orgaan ramingen op basis van onder meer de verwachte zorgvraag. In de zogenoemde Capaciteitsplannen wordt rekening gehouden met ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgcapaciteit, zoals demografische veranderingen, ziektepatronen, medische innovaties en de verschuiving van taken tussen verschillende zorgberoepen.

Gezond naar Morgen

Ook regionaal wordt gewerkt aan oplossingen voor de toenemende druk op de zorg. Zo schreven we vorig jaar september over het transformatieplan Regionaal Integraal Capaciteitsmanagement (R-ICM) in de regio Rotterdam, Capelle en Krimpen. Inmiddels hebben zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ het plan goedgekeurd. Met het initiatief Gezond naar Morgen willen zorg- en welzijnsorganisaties vraag en aanbod van zorg beter op elkaar afstemmen, zodat inwoners tijdig de juiste zorg en ondersteuning blijven ontvangen. Daarmee moet worden ingespeeld op de groeiende zorgvraag en het aanhoudende tekort aan zorgpersoneel.