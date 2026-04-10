GGZ Oost Brabant en VGZ verlengen samenwerking

GGZ Oost Brabant en Coöperatie VGZ hebben opnieuw een meerjarige overeenkomst gesloten, ditmaal tot en met 2028. Het is de derde keer dat beide partijen kiezen voor een langdurige samenwerking. Met deze afspraak willen zij de specialistische geestelijke gezondheidszorg toegankelijk houden voor cliënten met een complexe zorgvraag en tegelijk bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam zorgaanbod. Zo versterken zij de continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg in de regio verder.

"Met deze afspraak kijken we veel verder dan alleen maar geld. We gaan samen leren op thema's die de visie van GGZ Oost Brabant en VGZ verbinden. We proberen door de ogen van de ander naar onszelf te kijken. Als zorgaanbieder moeten we dus ook nadenken over de solidariteit van het zorgstelsel”, zegt Jan-Willem Bedeaux van de raad van bestuur GGZ Oost Brabant.

Corinne Tutein Nolthenius (directeur Zorginkoop en Transformatie Coöperatie VGZ) voegt toe dat ze het verkorten van de wachttijden in de ggz bovenaan de agenda zetten. “Door samen met GGZ Oost Brabant in te zetten op effectieve en passende behandelingen willen we mensen snel de juiste hulp en zorg bieden. Vooral om de beschikbare GGZ-expertise zoveel mogelijk te benutten voor mensen die dit het hardste nodig hebben”, aldus Tutein Nolthenius.

Lange termijn

De langdurige overeenkomst weerspiegelt niet alleen vertrouwen, maar ook de gedeelde ambitie om samen te werken aan langetermijndoelen. Dit biedt ruimte voor innovatie, een essentieel onderdeel van de afspraak. In de komende jaren breiden GGZ Oost Brabant en VGZ innovatie verder uit, zoals met de Digitale Poli, hybride zorg en de inzet van e-healthmodules. Deze initiatieven dragen structureel bij aan een effectieve behandelduur, betere toegankelijkheid en een passende inzet van behandelcapaciteit.

Samenwerking in de regio speelt eveneens een belangrijke rol, bijvoorbeeld via de verdere ontwikkeling van Mentale Gezondheidsnetwerken. Deze richten zich op het vroegtijdig signaleren van sociaal-mentale problemen, zoals schulden, rouw of relationele kwesties. Het doel is dat mensen uit deze groep snel de juiste ondersteuning krijgen, waarbij dit niet altijd binnen de zorg hoeft te liggen. Op deze manier blijft specialistische GGZ beschikbaar voor degenen die dit echt nodig hebben.

Kwaliteitsgelden ggz

Op meer fronten wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. In oktober vorig jaar schreven we bijvoorbeeld over Kwaliteitsgelden ggz van ZonMw. Daarmee worden de komende jaren zes nieuwe projecten ingezet die gaan bijdragen aan kwaliteitsverbetering, met financiering vanuit het programma Kwaliteitsgelden ggz van ZonMw.

De projecten richten zich op het voortzetten van bestaande initiatieven, het ontwikkelen van nieuwe trajecten met duidelijke afspraken tussen koepelorganisaties en het verbeteren van de toegankelijkheid van data als basis voor passende zorg, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.