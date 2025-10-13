Zes nieuwe projecten versterken kwaliteit en innovatie in de ggz

Zes nieuwe projecten gaan de komende jaren bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Ze ontvangen financiering uit het programma Kwaliteitsgelden ggz van ZonMw, binnen de subsidieronde Voortzetting lopende projecten en nieuwe trajecten gericht op IZA-thema’s 2025. Het doel: de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen verbeteren door kennisdeling, samenwerking en innovatie.

De subsidie richt zich op drie hoofddoelen:

De voortzetting van bestaande kwaliteitsprojecten binnen de ggz.

Nieuwe trajecten die leiden tot heldere afspraken en implementatieplannen tussen koepelorganisaties.

Een project gericht op betere toegankelijkheid van data als basis voor Passende zorg.

Van ervaringskennis tot digitale innovatie

ZonMw heeft dus zes projecten gehonoreerd binnen het programma Kwaliteitsgelden ggz, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en de implementatie van IZA-thema’s. De initiatieven dragen bij aan betere samenwerking, meer ervaringsdeskundigheid en de inzet van digitale en hybride zorg.

Het project ‘Voortzetting Zorgprestatiemodel en Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz’ (de Nederlandse ggz) richt zich op de doorontwikkeling van het Zorgprestatiemodel (ZPM) en het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS). Het ondersteunt overleg, besluitvorming en verbetering van zorgvraagtypering, en onderhoud van veldnormen binnen de ggz.

Het project ‘IEDER’ (MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid) versterkt de rol van ervaringsdeskundigen in digitale en hybride zorg en in regionaal beleid. Via kenniskringen, leerlijnen en een toolkit leren zij actief mee te denken en bij te dragen aan de ontwikkeling van digitale zorg.

Zorgverzekeraars Nederland stimuleert met ‘Landelijke implementatie Mentale Gezondheidsnetwerken (MGn)’ een integrale aanpak van psychische problemen. Het doel is om in elke regio een netwerk te creëren waarin ondersteuning snel en op de juiste plek wordt geboden, met landelijke coördinatie en kennisuitwisseling.

Samenwerking en passende zorg

De Vereniging Valente en de Haagse Hogeschool richten zich met ‘Samen Werken aan Digitale en Hybride Zorg in de Maatschappelijke GGZ’ op het versterken van digitale zorgpraktijken. Ze bouwen een netwerk van zorgprofessionals, evalueren zorgproducten en ontwikkelen een handleiding voor hybride werken in de MGGZ.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap bevordert met ‘Passende zorg voor kinderen en jongeren met vragen over genderidentiteit’ kennis, vaardigheden en samenwerking, zodat huisartsen jongeren en ouders beter kunnen begeleiden.

Tot slot onderzoekt de Nederlandse ggz met ‘Actieonderzoek in Mentale Gezondheidsnetwerken’ hoe samenwerking in regionale netwerken beter kan. Door middel van lerend onderzoek worden inzichten gedeeld om de landelijke ontwikkeling van mentale gezondheidsnetwerken te versterken.

Investeren in hybride zorg binnen de ggz

In 2023 stelde ZonMw 2,5 miljoen euro beschikbaar om hybride zorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te stimuleren. Destijds betrof het projecten die slimme combinaties van digitale en fysieke zorg onderzoeken en toepassen. De subsidie ondersteunde ook al de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA): toegankelijke, betaalbare en kwalitatief sterke zorg. Intussen zien we ook steeds meer ggz-instellingen waar werk gemaakt wordt van digitalisering en hybride zorg.

Eind 2024 is het Doorbraakproject digitalisering ggz opgestart, met als doel om de inzet van digitale toepassingen in de ggz uit te breiden. Het project is een initiatief van brancheorganisatie De Nederlandse ggz hoopt zo de zorgkloof in de sector te dichten. Bijvoorbeeld door het gebruik van videoconsulten, digitale vragenlijsten tijdens wachttijd, een digitaal dagboek of zelfzorgmodules op digitale platforms. Als het goed is, wordt met deze digitalisering capaciteitswinst geboekt, waardoor tijd vrij komt voor cliënten op de wachtlijst of met urgentie.