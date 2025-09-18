Goedgekeurd transformatieplan geeft RIGA financiële impuls

De goedkeuring van het transformatieplan door DSW Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis markeert een belangrijke stap voor de regio Westland Schieland Delfland (WSD). Dankzij deze steun krijgen gemeenten, zorgorganisaties, welzijnspartijen en zorgverzekeraars toegang tot IZA-transformatiemiddelen. Met deze financiële impuls kan de komende jaren worden gewerkt aan een duurzaam fundament voor toegankelijke zorg en gelijke gezondheidskansen voor de 550.000 inwoners in de regio. De betrokken partijen werken al langer intensief samen aan deze ambitie.

“Met zoveel energie en een zo brede betrokkenheid is die beweging in de regio echt voelbaar. Ik ben trots op deze integrale aanpak waarmee we duurzaam het verschil kunnen gaan maken”, zegt transformatiemanager van het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA), Karin de Booij.

Om ook in de toekomst goede en toegankelijke zorg en ondersteuning in de regio te waarborgen, ondertekenden zorg- en welzijnsorganisaties samen met zorgverzekeraars in 2023 het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Dit akkoord bevat gezamenlijke ambities voor toegankelijke zorg en gelijke kansen op gezondheid. In de afgelopen anderhalf jaar is RIGA uitgegroeid tot een breed gedragen beweging van zorg naar gezondheid, met meer dan 60 aangesloten organisaties en ruim 500 betrokkenen uit de zorg-, welzijns- en sociale sector.

Transformatieplan

Het goedgekeurde transformatieplan bevat een omvangrijk en divers pakket aan interventies op de programmalijnen, zoals: Gezond leven, Ouderen, Inwoners in een kwetsbare situatie, Digitale transformatie en Acute zorg. Alle interventies kennen een innovatieve en datagedreven manier van werken. Daarmee richt RIGA zich op de juiste doelgroep, opschalen waar mogelijk en stoppen of bijsturen als de verwachtte gezondheidswinst uitblijft.

Bestuursvoorzitter DSW Zorgverzekeraar, Aad de Groot, zegt dat de groeiende zorgvraag en het stijgend personeelstekort vraagt om passende oplossingen. “Dat vraagt een focus op gezondheid in de breedste zin van het woord: een prettige leefomgeving, zelf- en samenredzaamheid, mentale gezondheid, gedrag en leefstijl én toegankelijke en vindbare ondersteuning en zorg als dat echt nodig is”, aldus De Groot.

Akkoord van gemeenten

Alle betrokken partijen hebben zich voor minimaal tien jaar gecommitteerd aan het RIGA. Dat betekent dat ze vertrouwen in elkaar hebben en ook verder kijken dan hun eigen belang. Samen gaan ze voor en met inwoners aan de slag. Voorafgaand aan het groene licht van de zorgverzekeraars gingen de acht gemeenten in de regio al akkoord met het transformatieplan.

“Dat gemeenten zich, ondanks financieel onzekere tijden, hebben gecommitteerd aan deze plannen is bijzonder en van groot belang. Preventie is belangrijker dan ooit en een belangrijk onderdeel van de ambities. Vroeg investeren in een gezonde leefsituatie voorkomt op termijn een deel van de zorgvraag”, zegt wethouder Jeugd en Onderwijs, Ouderen en Armoede in Delft, Joëlle Gooijer.

Die verandering vraagt volgens Gooijer nauwe samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Zowel in het medisch als in het sociaal domein. Gooijer zegt dat het unieke aan de samenwerking in de regio is dat alle partijen al vanaf het begin gelijkwaardig aan tafel zitten. “Vanaf de planvorming echt samen optrekken is cruciaal voor het behalen van onze ambities”, zegt Gooijer.

Innovatiehub

Ook in andere delen van het land worden regionaal de krachten gebundeld om de groeiende zorgvraag aan te kunen Zo hebben HAN University of Applied Sciences, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ, Nijmegen) en ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) krachten gebundeld. Recent zijn ze gestart met een gezamenlijke innovatiehub en werken ze vanuit een gezamenlijke innovatieagenda. Lees het hele artikel in ICT&health 4 dat op 22 augustus is verschenen.