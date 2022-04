Met hartdagboek-app wordt hartfalen eerder herkend

De gratis dagboek-app ontwikkeld is door de Hartstichting in samenwerking met de Philips Foundation om hartfalen eerder op te kunnen sporen. In de app houden mensen na een korte intake, twee weken nauwgezet hun klachten bij omtrent onder meer kortademigheid, vermoeidheid en het vasthouden van vocht. Er rolt geen diagnose uit de app, maar de uitkomst kan wel net dat zetje in de rug zijn om de klachten eens met de huisarts te bespreken.

Hartdagboek-app: laagdrempelige en praktische technologie

De Hartdagboek-app is inmiddels bijna 9.000 keer gedownload. De ontwikkeling van de Hartdagboek-app is mede mogelijk gemaakt door de Philips Foundation. Sylvia van Es, President van Philips Nederland: “We werken al sinds 2018 samen met de Hartstichting om het leven van hart- en vaatpatiënten te verbeteren. Omdat we samen als partners optrekken, kunnen we veel impact maken. Deze app is daar een mooi voorbeeld van laagdrempelige technologie waarmee we patiënten helpen om hartfalen eerder te herkennen.”

Behandeling hartfalen zorgt voor betere kwaliteit leven

Bij hartfalen werkt het hart minder goed, het pompt het bloed minder goed rond. Daardoor krijgen spieren en organen te weinig zuurstof en voedingsstoffen. Susanne Bogerd, arts bij de Hartstichting: “Hartfalen wordt vaak pas laat herkend omdat veel voorkomende klachten, zoals kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden, vrij algemeen zijn. Mensen denken vaak ‘die klachten horen bij de leeftijd’ of veronderstellen dat er iets anders aan ten grondslag ligt.”



“Zodoende stellen ze nog te vaak een bezoek aan de huisarts uit, terwijl je met een goede en snelle behandeling de klachten kunt verminderen. Als de diagnose hartfalen is gesteld, dan stelt een cardioloog in principe de meest optimale behandeling in. Dit gaat vaak om medicatie in combinatie met veranderingen in lifestyle zoals minder zout en meer bewegen. Met een behandeling op maat kan de kwaliteit van leven verbeteren én kan het hart minder snel achteruit gaan.”

Met dagboek-app sneller naar de huisarts

Met een campagne wijst de Hartstichting mensen op klachten die mogelijk duiden op hartfalen en adviseert wanneer nodig deze met de huisarts te bespreken. Onderdeel van de campagne is de Hartdagboek-app die gratis te downloaden is via Google Play (Android) en de Apple App Store (iOS). Gebruikers vullen gedurende twee weken dagelijks een korte, gepersonaliseerde vragenlijst in. Susanne Bogerd: “De app is eenvoudig in gebruik. Na twee weken krijg je een duidelijk overzicht van de duur, frequentie en het verloop van je klachten. Dit maakt het voor de patiënt en de huisarts makkelijker om het gesprek aan te gaan. Bij een vermoeden van hartfalen kan de huisarts vervolgonderzoek inzetten.”

Voor de huisarts blijft het stellen van de diagnose hartfalen complex, de informatie uit de app helpt hierbij. In de toekomst krijgt hij of zij hier misschien ook hulp bij van AI want onderzoekers hebben met succes een AI-algoritme ontwikkeld waarmee, in combinatie met een slimme stethoscoop, binnen 15 seconden de diagnose hartfalen gesteld kan worden.