HCB Hospitales breidt digitale consulten uit met Nederlands platform

Het Nederlandse e-healthplatform Webcamconsult breidt zijn samenwerking met de Spaanse ziekenhuisgroep HCB Hospitales uit. Na een afgeronde pilot gaan meer artsen binnen HCB gebruikmaken van het platform voor online consulten en digitale postoperatieve nazorg. Daarmee wordt hybride zorg breder toegepast binnen de organisatie, met name voor internationale patiënten.

HCB Hospitales is een private zorginstelling met twee ziekenhuizen (onder meer in Benidorm) en meerdere poliklinieken. De zorgaanbieder begon in de jaren ’80 met een focus op buitenlandse toeristen en telt een omvangrijke internationale patiëntenpopulatie. Daaronder patiënten uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Behalve Spaans zorgpersoneel werkt binnen HCB een Nederlandstalig team dat internationale patiënten begeleidt tijdens consulten, ingrepen en reconstructieve behandelingen.

HCB zet digitale consulten in tijdens voorgesprekken, bij vragen voorafgaand aan een ingreep en voor nazorg na operaties. De videoconsulten zorgen ervoor dat patiënten niet voor elk contactmoment fysiek (naar Spanje) hoeven te reizen. Dit is met name relevant voor patiënten voor wie reizen veel tijd of kosten met zich meebrengt.

De videoconsulten zijn geïntegreerd met de interne systemen van het ziekenhuis, zodat artsen tijdens het consult beschikken over actuele patiëntinformatie. Momenteel maken meerdere plastisch chirurgen gebruik van het platform, waaronder artsen die op meerdere locaties in Spanje werkzaam zijn.

Reconstructieve zorg en zorg op afstand

Een deel van de digitale consulten richt zich op reconstructieve chirurgie, waaronder hersteloperaties voor vrouwen die te maken hebben gehad met genitale verminking. Chirurg Refaat Karim licht toe: “Het doel is om de functie en gevoeligheid te herstellen en pijn te verlichten die kan ontstaan tijdens geslachtsgemeenschap of door terugkerende infecties. Deze gespecialiseerde zorg trekt patiënten van over de hele wereld aan en vereist een zorgvuldige begeleiding op afstand.”

Het eerste consult en de nazorg vinden online plaats, terwijl de behandeling in Spanje plaatsvindt, stelt Karim. Vanwege de hoge kosten en de lange reistijd is het voor veel patiënten namelijk niet haalbaar om voor elk contactmoment fysiek aanwezig te zijn.

Ervaringen met digitale nazorg

Volgens betrokkenen bij de implementatie binnen HCB biedt digitale nazorg praktische voordelen in de dagelijkse zorgverlening. Arthur Lievaert en Astrid ten Zeldam, betrokken bij de pilot voor het platform, stellen dat de digitale nazorg een waardevolle ondersteuning bleek te zijn. Controle-afspraken kunnen sneller worden afgehandeld en patiënten hoeven niet altijd naar de kliniek terug te keren voor een korte evaluatie.

“De overdrachtsfunctie binnen het platform maakt het mogelijk om snel te schakelen tussen arts en assistent, wat erg praktisch is voor zowel de internationale patiënten als het team zelf.”

Hybride zorg binnen bredere ontwikkeling

De uitbreiding van het gebruik van digitale consulten past volgens Bert van Gerwen, medeoprichter van Webcamconsult, binnen een bredere ontwikkeling in de zorgsector, waarin fysieke en digitale zorgvormen vaker worden gecombineerd. Digitale consulten worden in dit kader onder meer ingezet om wachttijden te beperken en om laagdrempelig contact mogelijk te maken rond ingrepen en herstel.

Deze ontwikkeling sluit aan bij bevindingen uit recent onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De studie schetst onder meer dat Spaanse zorgaanbieders behoefte hebben aan beter geïntegreerde systemen voor medische consulten en monitoring op afstand, om zo de zorgcapaciteit te vergroten.

“We zien dat de internationale zorg snel verandert,” stelt Van Gerwen. “Patiënten willen goede zorg ontvangen, maar willen niet altijd reizen voor elke vraag of controle. Het team van HCB Hospitales laat zien hoe hybride zorg in de praktijk werkt. Zij omarmen digitale consulten op een manier die de zorg beter, sneller en persoonlijker maakt.”