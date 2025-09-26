HMC en Beterdichtbij, Duurzame initiatieven en twee benoemingen

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de introductie van de BeterDichtbij-app bij het Haaglanden Medisch Centrum. Daarnaast ook aandacht voor twee duurzame initiatieven; het aansluiten van het Máxima MC bij de regionale Green Deal Zorg en de introductie van De Groene Z, een online platform dat de zorg ondersteund bij het maken van duurzame, circulaire, keuzes. Verder ook nog aandacht voor de aanstelling van twee nieuwe bestuurders bij het Catharina Ziekenhuis en Ommelanden.

BeterDichtbij bij HMC

Het HMC is gestart met het gebruik van de BeterDichtbij-app om patiënten beter te informeren en begeleiden. De afdelingen Reumatologie, Gynaecologie, Intensive Care (IC) en Neonatologie maken als eerste gebruik van de veilige berichtenapp, waarmee patiënten en hun naasten eenvoudig contact kunnen onderhouden met zorgverleners.

Via de app kunnen patiënten korte vragen stellen, afspraakherinneringen ontvangen en voorlichtingsmateriaal bekijken, zodat zij goed voorbereid naar hun afspraken komen. Op de IC en Neonatologie wordt de app ingezet om familieleden op de hoogte te houden. Zo maakt HMC de zorg toegankelijker, persoonlijker en meer patiëntgericht, met meer regie voor de patiënt.

Máxima MC sluit aan bij regionale Green Deal Zorg

Máxima MC heeft zich aangesloten bij de regionale Green Deal Zorg in de MRE-regio, een samenwerking tussen gemeenten en zorginstellingen om de verduurzaming van de zorg te versnellen. Met de ondertekening benadrukt het ziekenhuis dat duurzaamheid een kernwaarde is en direct bijdraagt aan toekomstbestendige zorg en een gezonde leefomgeving. Concreet zet Máxima MC stappen richting Milieu Thermometer Zorg-certificering, sluit het zich aan bij de regionale werkgroep Circulariteit en deelt het actief de voortgang van duurzame initiatieven met partners.

Binnen het ziekenhuis zijn inmiddels 31 green teams actief die zich inzetten voor verbeteringen op de werkvloer. Deze initiatieven variëren van energiebesparing tot circulaire oplossingen. Volgens bestuurslid Mario Korte wordt de impact juist groter door samenwerking binnen de regio. Ook wethouder duurzaamheid Rik Thijs benadrukt dat gezamenlijke inzet de sleutel is tot versnelling. Met dit commitment wil Máxima MC laten zien dat duurzaamheid niet losstaat van zorg, maar er integraal deel van uitmaakt.

Groene Z website helpt bij duurzame keuzes

Op 19 september is tijdens het Groene Zorg Festival de website De Groene Z gelanceerd, een openbaar platform dat zorgprofessionals, inkopers en duurzaamheidscoördinatoren helpt om circulaire keuzes te maken bij medische hulpmiddelen. Het initiatief van Milieu Platform Zorg (MPZ) en Stichting Stimular vertaalt bestaande onderzoeken, zoals levenscyclusanalyses (LCA’s), naar toegankelijke en praktische adviezen. Zo wordt per hulpmiddel inzichtelijk wat de milieu-impact is van herbruikbare versus wegwerpproducten, aangevuld met tips om gebruik te verminderen volgens de R-ladder: refuse, reuse, recycle.

De Groene Z biedt laagdrempelige en direct toepasbare informatie, waardoor gebruikers niet zelf hoeven te zoeken naar betrouwbare data. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met The Footprinters, Zorginkoop Netwerk Nederland (ZINN), NFU en de Groene Zorg Alliantie, en mede gefinancierd door het ministerie van VWS. Het start met zo’n 25 hulpmiddelen, waaronder de NFU-shortlist disposables met hoge milieu-impact, en wordt continu aangevuld met nieuwe lijsten, inzichten en praktijkvoorbeelden.

Nieuwe commissaris Ommelander

Per 1 oktober 2025 treedt Sjaak Wijma (1958) toe tot de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Hij volgt hiermee prof. dr. Ivo van Schaik op, die na twee termijnen afscheid neemt. Wijma heeft een lange staat van dienst in de zorg, zowel medisch als bestuurlijk. Bijna 25 jaar werkte hij als gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis, waar hij ook voorzitter was van de medische staf. Later vervulde hij landelijke functies, waaronder voorzitter van de NVOG en bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland (2018-2024). Momenteel leidt hij de kerncommissie van het Kaderprogramma Passende Zorg bij ZonMw.

Wijma benadrukt het belang van passende en regionale zorg, dichtbij de leefwereld van patiënten en gebaseerd op samenwerking in plaats van concurrentie. Volgens de rvc-voorzitter Ruurd Jan Roorda brengt hij met zijn brede ervaring en netwerk een waardevolle aanvulling voor de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis.

Nieuw RvB-lid Catharina Ziekenhuis

Per 1 december 2025 treedt dr. Viviane Dietz toe tot de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Dietz (51) is sinds 2008 werkzaam als gynaecoloog in het ziekenhuis, gespecialiseerd in urogynaecologie. Naast haar promotie aan de Universiteit Utrecht was zij betrokken bij landelijke richtlijnontwikkeling, medisch onderwijs en diverse bestuurlijke functies. Sinds 2022 is zij bovendien voorzitter van de Vereniging Medische Staf van het Catharina.

De Raad van Toezicht benadrukt dat haar brede ervaring, verbindende leiderschap en expertise een waardevolle bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van het Catharina Ziekenhuis als topklinisch centrum in de Brainportregio.

