UMCNL roept Tweede Kamer op VWS-begroting aan te passen

De zorg staat voor grote veranderingen, en UMCNL sloeg alarm. De Tweede Kamer behandelde op dinsdag 3 en donderdag 5 maart de VWS-begroting voor 2026, de laatste van het vorige kabinet. Met het aantreden van het nieuwe kabinet ontstond een nieuwe politieke realiteit en in een Kamerbrief roept UMCNL de parlementariërs op om de begroting alvast bij te sturen. Zo zouden noodzakelijke maatregelen en hervormingen in de zorg volgens UMCNL mogelijk worden gemaakt. Voorzitter Helen Mertens geeft in een brief aan de Tweede Kamerleden een aantal prioriteiten aan.

In de eerste plaats stelt UMCNL in de brief dat er van de samenleving meer verkracht wordt gevraagd en de gevolgen van de coronacrisis nog duidelijk voelbaar zijn, in de begroting alle middelen voor pandemische paraatheid worden wegbezuinigd. Het UMCNL vindt dat dit geen recht doet aan de urgentie van de situatie, zeker gezien de huidige wereldomstandigheden en de geopolitieke uitdagingen waar ons land mee te maken heeft. In de brief wordt opgeroepen om als land beter voorbereid te zijn op grootschalige gezondheidscrises.

Preventiestrategie

Het UMCNL roept ook op: stuur bij en investeer in een preventiestrategie waarin Gezondheid in alle Beleidsdomeinen (GiaB) echt de kern vormt. Het nieuwe kabinet heeft ambitieuze plannen voor preventie. Tegelijkertijd laat volgens UMCNL de huidige begroting zien dat op veel plekken juist wordt bezuinigd. Het budget voor preventie gaat flink omlaag en er is geen geld voor een samenhangend plan waarin Gezondheid in alle Beleidsdomeinen (GiaB) centraal staat.

Verder pleit UMCNL ervoor dat biomedische technologie en life sciences belangrijke aandachtspunten moeten zijn om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden en de economie sterk te maken. Het UMCNL ziet dat er meer mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen de traditionele beleidsterreinen van VWS aan de ene kant en Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de andere kant. Zo kan de ontwikkeling en de toepassing van innovaties in medische en biotechnologie beter worden ondersteund. De umc’s in Nederland roepen daarom op tot een nauwere samenwerking tussen VWS, EZ en OCW.

Durfkapitaal

Vorige week meldden we positief nieuws over de medische en biotechnologische sector: de life sciences-corridor in West-Nederland trekt steeds meer durfkapitaal aan. In 2025 stegen de investeringen met 70 procent ten opzichte van vorig jaar, veel sneller dan het Europese gemiddelde van 2,8 procent. Vooral Leiden (ongeveer 350 miljoen euro) en Utrecht (ongeveer 75 miljoen euro) springen eruit, waarmee de regio haar positie als belangrijke vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven verder verstevigt, aldus onderzoek van CBRE.