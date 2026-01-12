Internationale aandacht voor IZA-programma hybride hartfalenzorg

De zeven ziekenhuizen van Santeon laten in twee internationale wetenschappelijke publicaties zien hoe thuismonitoring bij hartfalen op landelijke schaal kan worden georganiseerd. De eerste resultaten laten niet alleen de werking van het programma zien, maar ook een opvallend verschil: vrouwen nemen minder vaak deel aan thuismonitoring dan mannen.

Via het programma Zorg bij jou meten inmiddels ruim 4.000 hartfalenpatiënten dagelijks thuis hun gewicht, bloeddruk en hartslag. Deze gegevens komen automatisch binnen bij een gespecialiseerd thuismonitoringsteam in het medisch servicecentrum van Zorg bij jou.

Uniforme hybride zorg op schaal

Op basis daarvan kan de behandeling, zoals medicatie, direct worden aangepast zonder dat een ziekenhuisbezoek nodig is. Thuismonitoring vervangt daarmee een deel van de fysieke polikliniekbezoeken en maakt een hybride zorgmodel mogelijk: zorg op afstand waar het kan en in het ziekenhuis waar het nodig is.

Kenmerkend voor het programma is dat alle Santeon-ziekenhuizen werken volgens één uniform protocol. Dit protocol is gezamenlijk ‘van onderaf’ ontwikkeld door cardiologen en verpleegkundig specialisten uit de zeven ziekenhuizen. Die uniformiteit maakt het mogelijk om voor het eerst op landelijke schaal te onderzoeken hoe thuismonitoring bij hartfalen in de praktijk functioneert. Ook ziekenhuizen buiten het Santeon-netwerk bereiden zich voor om via Zorg bij jou volgens ditzelfde protocol aan te sluiten.

Inzichten uit internationale publicaties

De eerste publicatie beschrijft de opbouw van het programma, waaronder de inrichting van het thuismonitoringsteam, de drempelwaarden voor gewicht en bloeddruk en de manier waarop patiënten door het zorgpad worden begeleid.

De tweede publicatie analyseert de eerste 17 maanden van het programma, waarin 2.916 patiënten instroomden. Daaruit blijkt dat deelnemers aan thuismonitoring gemiddeld jonger zijn dan niet-deelnemers (67 versus 71 jaar). Ook blijkt dat mannen significant vaker deelnemen dan vrouwen, zelfs wanneer wordt gecorrigeerd voor het hogere aantal mannen dat voor hartfalen onder behandeling is.

“Thuismonitoring helpt artsen om hartfalenpatiënten beter te volgen en sneller bij te sturen,” zegt cardioloog Mark Schuuring (Universiteit Twente en Medisch Spectrum Twente). “We zien dat vrouwen achterblijven met deelname. Dat vraagt om actie: we moeten begrijpen waarom, en onze aanpak hierop aanpassen. Dat gaan we de komende tijd verder onderzoeken.”

Digitale zorg onder druk van vergrijzing

Hartfalen treft in Nederland ongeveer 250.000 mensen en leidt jaarlijks tot zo’n 34.000 ziekenhuisopnames. Door vergrijzing en een tekort aan zorgpersoneel wordt veel verwacht van digitale zorg, waaronder thuismonitoring.

“Maar alleen als zoveel mogelijk mensen worden bereikt en we de digitale ondersteuning goed inbedden in de al bestaande zorgprocessen, kan de belofte van digitale zorg worden waargemaakt,” aldus cardioloog en medical lead van het hybride zorgpad Geert van Hout (St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein). In de komende periode wordt verder onderzocht wat het effect is van thuismonitoring op ziekenhuisopnames en kwaliteit van leven, en waarom vrouwen minder vaak gebruikmaken van thuismonitoring bij hartfalen.

Thuismonitoring

Enkele maanden geleden schreven wij over een nieuw hybride zorgpad waaraan gewerkt werd door drie zorgprofessionals van Santeon ziekenhuizen. Een zorgpad met als doel de behandeling bij hartfalen middels thuismonitoring beter af te stemmen en toegankelijker te maken. Het zorgvuldig ophogen van medicatie (optitratie) vraagt normaal weken tot maanden en wordt bemoeilijkt door factoren als leeftijd, nierfunctie, personeelstekorten en betrokkenheid van patiënten. Met thuismonitoring worden patiënten dagelijks gevolgd via metingen en vragenlijsten. Afwijkingen worden gesignaleerd door het medisch servicecentrum, waardoor zorgverleners sneller kunnen bijsturen. Hoewel harde cijfers nog ontbreken, laten eerste ervaringen zien dat medicatie sneller kan worden ingesteld dan voorheen.

Zorg bij jou is een coöperatieve organisatie van ziekenhuizen die samenwerken aan uniforme hybride zorgpaden. Naast de zeven Santeon-ziekenhuizen zijn ook Ziekenhuis Amstelland, Antoni van Leeuwenhoek, Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Van Weel-Bethesda Ziekenhuis lid van de coöperatie. Zorg bij jou is één van de eerste initiatieven die transformatiegelden ontvangt vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA).