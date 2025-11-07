Internationale matchmaking op de ICT&health World Conference

De ICT&health World Conference 2026 en het Enterprise Europe Network (EEN) bundelen hun krachten om bezoekers een unieke kans te bieden op internationale samenwerking. Tijdens het congres op 28 januari 2026 in Maastricht wordt een grootschalige EEN Matchmaking-sessie georganiseerd, speciaal gericht op innovatie en samenwerking binnen de digitale zorg.

Via een gebruiksvriendelijk online matchmaking platform kunnen deelnemers vooraf afspraken plannen met relevante gesprekspartners, van zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers tot bedrijven en investeerders uit binnen- en buitenland. Zo benutten bezoekers hun congresbezoek optimaal en vergroten ze hun kans op duurzame samenwerkingen en nieuwe digitale zorginnovaties.

Deelname aan de matchmaking

Deelname aan de matchmaking is mogelijk na registratie voor de ICT&health World Conference 2026. Na bevestiging ontvangen deelnemers een persoonlijke link om hun profiel aan te maken en afspraken in te plannen.

“De ICT & Health World Conference brengt al jaren de belangrijkste spelers in digitale zorg samen. Met de toevoeging van de Enterprise Europe Network Matchmaking creëren we nog meer mogelijkheden voor concrete samenwerking en innovatie,” aldus de organisatoren.

Meer informatie en registratie: klik hier!

Over de initiatiefnemers

EEN (Enterprise Europe Network) is het grootste internationale ondersteuningsnetwerk voor mkb-bedrijven met groeipotentie. Het netwerk helpt ondernemingen innoveren, internationaal uitbreiden en partners vinden voor onderzoek en ontwikkeling.

De ICT&health World Conference is het toonaangevende internationale evenement voor professionals, bestuurders en innovators in de zorg en digitale transformatie. Drie dagen vol kennis, inspiratie en verbinding, waar technologie en zorg samenkomen om de toekomst van healthtech vorm te geven.