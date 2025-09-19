Inzicht in beeldzorg, ondersteuning helpdesk; app voor zwangeren

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een inventarisatie door Vilans van beeldzorg en financiële ondersteuning van Helpdesk Digitale Zorg. Verder gaan we in op het gebruik door het Reinier de Graaf ziekenhuis van de SanaCoach Zwangerschapshypertensie en een interactieve congresdag van AmsterdamUMC over de kansen van digitalisering.

Vilans inventariseert gebruik beeldzorg

Steeds meer organisaties in de gehandicaptenzorg gebruiken beeldzorg: zorg en ondersteuning via een beeldscherm. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat wil kennisinstituut Vilans graag in kaart brengen: of het nu gaat om een begeleider die meekijkt bij medicatie, een gesprek met een gedragsdeskundige en familie, of een verzorgende die op afstand checkt of alles goed gaat met de cliënt.

Als onderdeel van de Innovatie-impuls 2 (IIG-2) maken Vilans en Academy Het Dorp een overzicht van hoe beeldzorg nu wordt gebruikt. Om een volledig overzicht te krijgen hebben zij de ervaringen en inzichten van zorgprofessionals nodig. Hiervoor is een online vragenlijst opgesteld, bedoeld voor zorgprofessionals, zoals begeleiders, gedragsdeskundigen, verpleegkundigen en verzorgenden die werken bij een gehandicaptenzorgorganisatie. Deze organisaties zetten beeldzorg in, zowel intern als via externe partijen. De input moet een helder overzicht bieden dat: inzicht geeft in hoe beeldzorg in de praktijk wordt toegepast; inspiratie biedt voor het eigen werk; richting geeft aan vervolgonderzoek naar het gebruik van beeldzorg. Deelnemers aan de vragenlijst blijven anoniem.

ZN ondersteunt Helpdesk Digitale Zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ondersteunt Helpdesk Digitale Zorg (HDZ) met een eenmalige bijdrage voor de doorontwikkeling van haar diensten. Zo krijgen verzekerden betere toegang tot digitale zorg, stelt ZN. HDZ is enkele jaren geleden opgericht met als doel mensen met niet-medische vragen over digitale en hybride zorg een plek te bieden waar zij met deze vragen terechtkunnen. ZN vindt dit belangrijk omdat digitale en hybride zorg steeds meer gemeengoed wordt. De financiële ondersteuning loopt vanaf deze zomer tot 1 juli 2026.



Een plek waar mensen terecht kunnen voor niet medische vragen over digitale en hybride zorg zorgt voor minder digitale ongelijkheid. Stichting Helpdesk Digitale Zorg helpt sinds 2022 burgers en zorgprofessionals met vragen over bijvoorbeeld patiëntportalen, beeldbellen of e-consulten. Deze helpdesk is laagdrempelig te bereiken via telefoon en e-mail en help jaarlijks meer dan 40.000 mensen. Met de financiële ondersteuning kan HDZ producten en diensten doorontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in data en rapportages en de toepassing van AI, maar ook om sneller en beter te kunnen opschalen. De verbetering en opschaling zorgt ervoor dat verzekerden de optimale ondersteuning krijgen die zij nodig hebben bij het gebruik van digitale en hybride zorg.

Inzet SanaCoach Zwangerschapshypertensie

De afdeling Gynaecologie van het Reinier de Graaf ziekenhuis zet de SanaCoach Zwangerschapshypertensie in. Met deze app kunnen zwangere vrouwen, die bekend zijn met een hoge bloeddruk voor de zwangerschap of met een eerdere ernstige zwangerschapsvergiftiging, zelf hun bloeddruk controleren. Zo hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor extra controles. Het ziekenhuis gebruikt al vijf verschillende SanaCoach-apps. Zwangerschapshypertensie kan gevaarlijk zijn voor moeder en kind, omdat het kan leiden tot bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging. Daarom komen zwangere vrouwen normaal gesproken meerdere keren tijdens de zwangerschap naar ons ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten.



De SanaCoach Zwangerschapshypertensie is speciaal gemaakt om de bloeddruk op afstand in de gaten te houden. Nas Kallianidis, gynaecoloog bij Reinier de Graaf, legt het gebruik ervan uit: “De zwangere zet dagelijks de metingen van haar bloeddruk en haar mogelijke klachten in de app. Van het ziekenhuis krijgt ze een bloeddrukmeter te leen. Verpleegkundigen monitoren op afstand de gegevens die de zwangere invoert. Is de bloeddruk te hoog, dan nemen we contact op en maken we een afspraak." De inzet van de SanaCoach Zwangerschapshypertensie is volgens het ziekenhuis een voorbeeld van Zorg Dichtbij, bedoeld om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Interactieve congresdag

De afdeling Klinische Informatiekunde van het Amsterdam UMC organiseert op vrijdag 28 november een interactieve congresdag voor (mede-)beslissers met data- en ICT-verantwoordelijkheid: bestuurders, directeuren, CMIO’s, CNIO’s en zorgprofessionals. Het doel van de dag is om samen te verkennen wat de kansen van digitalisering in de zorgzijn: van databeschikbaarheid en Large Language Models (AI), tot de toekomst van IT-governance. Het programma is vormgegeven door onze collega’s en docenten van de MSc Health Informatics. Aanmelden kan via https://edu.nl/jhcua.