KIK-V bijeenkomst, secundair datagebruik en cybersecurity

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de landelijke bijeenkomst 'Doe mee met KIK-V' die volgende week plaatsvindt en de nieuwe Communicatuetoolkit Secundair Datagebruik van VWS en Health-RI. Verder ook aandacht voor een samenwerking tussen Z-CERT en ECP binnen het programma Informatieveilig gedrag in de zorg.

Doe mee met KIK-V bijeenkomst

Op dinsdag 16 september 2025 vindt de landelijke bijeenkomst Doe mee met KIK-V plaats in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Deze dag is bedoeld voor professionals in de verpleeghuiszorg die werk willen maken van digitale gegevensuitwisseling. Het programma KIK-V (Keteninformatie Kerngegeven Verbeteren) ondersteunt dit proces met standaarddefinities, heldere afspraken en een praktisch stappenplan. Zo wordt veilige en efficiënte datadeling mogelijk, wat administratieve lasten vermindert en bijdraagt aan betere bedrijfsvoering.

Hoewel de implementatie van KIK-V uitdagend kan zijn, biedt het grote voordelen. Dankzij afspraken tussen landelijke partijen als IGJ, VWS, ZIN, NZa en ZN kunnen zorgorganisaties informatie eenduidig registreren, hergebruiken en aanleveren aan externe partijen. Hierdoor worden gegevens ook onderling vergelijkbaar tussen organisaties, en kan veel verantwoording automatisch uit bestaande systemen worden gehaald.

De noodzaak tot gegevensuitwisseling neemt toe, mede door recente zorgakkoorden (zoals AZWA en HLO) en aankomende Europese regelgeving via de EHDS (European Health Data Space). Zorgorganisaties zullen hun systemen hierop moeten aanpassen. ActiZ levert tijdens deze bijeenkomst een inhoudelijke bijdrage, met een workshop over de meerwaarde van KIK-V en deelname aan een panelgesprek over het belang van dataregie en het bouwen aan een toekomstbestendige landelijke datastructuur.

Communicatietoolkit Secundair Datagebruik

Het ministerie van VWS en Health-RI hebben samen de Communicatietoolkit Secundair Datagebruik ontwikkeld, die nu officieel beschikbaar is. De toolkit speelt in op de behoefte van zorgprofessionals aan duidelijke en toegankelijke informatie over het hergebruik van gezondheidsgegevens voor andere doeleinden dan directe zorg, oftewel secundair datagebruik.

De communicatiematerialen zijn geschikt voor zowel online als offline gebruik en helpen om burgers en patiënten op een heldere manier te informeren over dit onderwerp. Daarnaast bevat de toolkit ook achtergrondinformatie voor zorgverleners, waaronder uitleg over Europese ontwikkelingen zoals de European Health Data Space (EHDS).

Het doel van de toolkit is om bewustwording te vergroten over het belang en de toepassing van secundair datagebruik binnen de zorg. Hiermee wordt een stap gezet richting meer transparantie en betrokkenheid van zowel zorgprofessionals als patiënten bij het verantwoord omgaan met gezondheidsdata.

Techniek en gedrag tegen phishing

Tijdens het ECP-congres op 9 september hebben Z-CERT en ECP een intentieverklaring ondertekend om intensiever samen te werken binnen het programma Informatieveilig gedrag in de zorg. De samenwerking richt zich op het samenspel tussen techniek en menselijk gedrag bij informatiebeveiliging. Een gezamenlijk ontwikkelde toolbox voor CISO’s vormt een eerste concrete stap, met als thema Adversary in the Middle (AitM).

Dit is een geavanceerde vorm van phishing waarbij gebruikers onbewust toegang verlenen. De toolbox biedt zowel technische oplossingen als gedragsanalyses en interventies om organisaties te helpen phishing beter te herkennen en te bestrijden. Meer informatie volgt dit najaar.

