Kort zorgnieuws: Digital Health Guide; Digitale labaanvragen, en meer

In het laatste kort zorgnieuws van 2021 aandacht voor een volgende stap in de digitalisatie van de dienstverlening voor patiënten bij ziekenhuis Gelderse Vallei en de Digital Health Guide voor de regio Nijmegen. Verder ook nog een drietal berichten over nieuwe bestuursleden bij het MST, de NZa en de NVDA. Prettige jaarwisseling alvast!

Digitale aanvragen lab-onderzoek

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet de eerste dagen van het nieuwe jaar een volgende stap in de digitalisering van haar dienstverlening. Vanaf 3 januari kunnen patiënten de aanvragen voor laboratoriumonderzoek digitaal in het online patiëntenportaal MijnZGV opvragen. Daarmee verdwijnen de papieren lapaanvragen die patiënten tot nu toe altijd meekregen, bijvoorbeeld voor bloedprikken.

Patiënten kunnen de laboratoriumaanvraag vinden in MijnZGV onder ‘Mijn agenda -> labaanvragen’. In de digitale aanvraag staat een barcode die de patiënt vervolgens kan laten scannen bij het bloedafnamelab of bij de buitenpoliklinieken in Barneveld, Wageningen of Veenendaal.

Digital Health Guide Nijmegen e.o.

Health Valley heeft een Engelstalige gids gepubliceerd die inzicht geeft in welke spelers actief zijn op het gebied van digitale gezondheid in de regio Nijmegen. De campussen en Health Valley vervullen een cruciale rol in het bij elkaar brengen van relevante partijen en het profileren van de regio als ‘the place to be’ op het gebied van digital health.

De ‘Digital Health Guide’ beslaat vier belangrijke werkgebieden, te weten ‘Government & Campuses’, ‘Education, Research & Fieldlabs’, ‘Healthcare Intitutes’ en ‘Business Support’.

Twee nieuwe bestuursleden MST

In het eerste kwartaal van 2022 verwelkomt de Raad van Bestuur van het MST twee nieuwe bestuursleden. Op 1 januari treedt Joyce Berger-Roelvink RA toe tot de RvB. Op 15 maart gevolgd door prof. Dr. Miriam Vollenbroek-Hutten.

“Met Joyce en Miriam krijgen we de juiste ervaring en expertise. Samen met bestuursvoorzitter Jan den Boon vormen zij een goed team. Joyce Berger heeft de afgelopen jaren sturing gegeven aan het financiële- en bedrijfsvoeringsbeleid van MST. Miriam Vollenbroek heeft ervaring en expertise op het gebied van de ontwikkeling van wetenschap en innovatie, waaraan MST in de komende jaren flink gaat bouwen”, aldus Peter den Oudsten, voorzitter van de RvT van het MST.

Nieuwe directeur Regulering NZa

Op 1 januari start Johan Rijneveld als directeur Regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij volgt Josefien Kursten op die door het UMC Utrecht is benoemd tot lid van de raad van bestuur.

Als bedrijfskundige, met een specialisatie in financieel management, werkt Johan Rijneveld al sinds 2010 bij de NZa. Als financieel econoom richtte hij zich op de regulering en bekostiging van de langdurige zorg en de eerstelijnszorg. Sinds 2015 vervulde Johan verschillende managementfuncties bij de NZa. Sinds 2019 is Johan daarnaast plaatsvervangend directeur Regulering.

Nieuw NVDA bestuurslid

Het NVDA-bestuur heeft Renée Amons tot nieuw bestuurslid benoemd. Met haar jarenlange ervaring als lid van de Ledenraad, Commissie Beroepsontwikkeling en de Congrescommissie, wil zij haar opgedane kennis en ervaring verder gaan inzetten binnen de NVDA. “Met name de kwaliteitsbevordering en scholingsmogelijkheden van de doktersassistent heeft mijn bijzondere interesse en vooral op deze gebieden zet ik mij graag in voor onze beroepsgroep”, aldus Renée.

