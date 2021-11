Kort zorgnieuws: Startarts.nl; Aiosyn nominatie; PGO e-learning en een 3D-hand

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een website met loopbaanadviezen voor jonge, startende artsen, de nominatie van een AI-startup van het Radboudumc en een e-learning voor het vergroten van de kennis van PGO’s. Verder ook nog aandacht voor een 3D-puzzelmodel van een hand.

Startarts.nl helpt startende artsen

Speciaal voor startende artsen is onlangs de website Startalsarts.nl gelanceerd. Daar vinden zij praktische informatie antwoord op vragen als: welke specialismen zijn er, hoe maak ik een keuze, heeft promoveren zin en wat moet ik regelen?

Op de website staan ook vlogs van startende artsen die tips geven. Denk aan iemand die net een opleidingsplek heeft bemachtigd en zijn ervaringen deelt over het sollicitatieproces. Of een arts-onderzoeker die vertelt wat je allemaal moet regelen als je begint met je promotietraject. De site is een initiatief van de artsenfederatie KNMG, LAD en De Jonge Specialist.

Aiosyn geselecteerd voor Pole Position

Pole Position is een nieuw initiatief van Techleap.nl. gericht op deeptech startups. In de eerste ‘lichting’ worden 10 ambitieuze bedrijven in de medische technologie naar de scale-up fase begeleid.

Een van de geselecteerde start-ups is Radboudumc spin-off Aiosyn: we geloven in de synergie tussen pathologie en artificial intelligence (AI). De AI oplossingen van Aiosyn maken het werk van pathologen nauwkeuriger, efficiënter en effectiever ten bate van de patiënt en de samenleving.

E-learning voor PGO kennis

Om persoonlijke gezondheidsomgevingen breder bekend te maken bij zorgprofessionals, is een e-learning ontwikkeld. In twee modules krijgt de zorgverlener de basisinformatie die nodig is om met een PGO aan de slag te kunnen, en leert hij of zij waarom een PGO belangrijk is.

De modules zijn geschikt voor alle zorgprofessionals. Er is geen specifiek kennisniveau vereist om de e-learning te volgen. Na het volgen van de 2 modules weet je als zorgprofessional wat een PGO is, hoe het in grote lijnen werkt en waar een PGO vandaan komt.

Een handige 3D hand

Technisch Geneeskundige Maaike Koenrades en Technisch Geneeskunde studente Judith Waldner-Troost hebben een 3D-model van een hand ontwikkeld die gebruikt kan worden in het onderwijs. De hand is geproduceerd met een 3D-printer. Hij kan bewegen als een echte hand en als een puzzel in- en uit elkaar gehaald worden.

In de hand zijn digitale tunnels gemaakt en de bordelen zijn met flexibel filament met elkaar verbonden. Op de uiteindes, zoals bij de vingerkootjes, werden de tunnels versmald. Zo kon het flexibele filament erin geklemd worden waardoor het goed bleef zitten, maar ook weer los te trekken was.

