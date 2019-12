Onderzoek naar aanpak kanker krijgt 34 miljoen van KWF

Veel van de onderzoeken zijn gericht op vroege opsporing van kanker. Zo ontwikkelt prof. Ariane Briegel (Universiteit Leiden) een biosensor voor neuroblastoom, een vorm van kanker die vooral jonge kinderen treft. De biosensor is een apparaat dat in urine de aanwezigheid van bepaalde verdachte moleculen aantoont.

Momenteel gebeuren dergelijke urinetests in het laboratorium, wat kostbaar en tijdrovend is. De biosensor geeft snel uitsluitsel, wat het apparaat geschikt maakt voor screening bij kinderen die symptomen vertonen én om het effect van de behandeling bij patiënten te volgen. Dit project moet uitwijzen of deze methode haalbaar is.

AR bij verwijderen tumor

Prof. Theo Ruers (Antoni van Leeuwenhoek) wil het probleem aanpakken dat chirurgen tijdens een operatie niet altijd precies kunnen zien welk weefsel kwaadaardig is. In de praktijk komt het dan ook wel eens voor dat tumorweefsel achterblijft, of per ongeluk belangrijk gezond weefsel, zoals zenuwen, worden geraakt.

Met behulp van augmented reality (AR) worden bij het project in het AVL computerbeelden die vóór de operatie van de tumor zijn gemaakt toegevoegd aan livebeelden op de operatiemonitor. Dat maakt preciezer opereren mogelijk. Als de ontwikkelingsfase van dit project goed verloopt, zal augmented reality in het laatste jaar van het onderzoek daadwerkelijk worden ingezet bij darmkankerpatiënten met leveruitzaaiingen.

Inzet MRI-Linac bij onderzoek

In het UMC Utrecht starten in 2020 twee patiëntenstudies naar bestraling bij alvleesklierkanker, een moeilijk te behandelen vorm van kanker. Zo onderzoekt dr. Gert Meijer onderzoekt de inzet van de MRI-Linac: een bijzonder apparaat dat bestraling met MRI combineert. Voordeel daarvan is volgens Meijer dat je tijdens de bestraling kunt zien waar de tumor zich precies bevindt en zo de behandeling kunt bijsturen.

Pink Ribbon financiert in deze toekenningsronde een onderzoek in MaastrichtUMC+ op het gebied van pijn na de borstkankerbehandeling. In dit project onderzoekt prof. Madelon Peters de inzet van online cognitieve gedragstherapie om chronische pijn na de behandeling te voorkomen.

Zorgvuldige beoordeling

Elk projectvoorstel dat KWF ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. Patiënten beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit hun perspectief als ervaringsdeskundige.

KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten wil KWF onderzoek én de patiënt vooruit helpen.