LUMC krijgt 20,6 miljoen euro voor IZA-transformatieplan

In het kader van het IZA-budget heeft het LUMC onlangs 20,6 miljoen euro toegewezen gekregen voor transformatieplan ‘Samen voor passende zorg’. Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben het transformatieplan officieel goedgekeurd. Om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, is een andere aanpak nodig. Passende en waardegedreven zorg biedt hiervoor een oplossing: zorg die effectief is, op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt wordt gekozen.

Het LUMC is blij met de officiële goedkeuring van de zorgverzekeraars. Martin Schalij, voorzitter raad van bestuur van het LUMC: "We zien de komende jaren een groeiende zorgvraag. Deze vraag kunnen we niet oplossen door meer zorgprofessionals in te zetten. We zullen vooral moeten kijken naar hoe we de zorg slimmer kunnen organiseren. We zijn enorm trots op het resultaat en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.” Schalij legt uit dat bij passende waardegedreven zorg samen met de patiënt wordt bekeken naar welke zorg aantoonbaar effectief is en waar die zorg kan worden verleend.

Aanpak voor alle zorgpaden

De afgelopen jaren heeft het LUMC een aanpak ontwikkeld die alle zorgpaden helpt om de zorg te optimaliseren. Het doel is om deze manier van werken de standaard te maken. Met de 20 zorgpaden die momenteel in het programma zijn opgenomen, verwacht het LUMC een afname in het aantal verpleegdagen, consulten, SEH-bezoeken en diagnostische onderzoeken. Op deze manier ontstaat er ruimte om meer patiënten te helpen.

Het LUMC benoemt ook AI en andere innovatieve technieken waarmee de zorg slimmer en efficiënter kan worden georganiseerd. Een voorbeeld dat wordt genoemd is een AI-notulist die helpt bij het uitwerken van notulen. Of een geautomatiseerde controle voor poli-afspraken om automatisch te controleren of alle benodigde informatie voor een consult beschikbaar is. Zo voorkomen ze dubbele afspraken en creëren we ruimte voor andere zorgtaken.

Routine Zorgdata Passende Zorg

Eind vorig jaar werd bekend dat het project Onderzoekswerkplaats ‘Routine Zorgdata voor Passende Zorg’ met twee jaar verlengd wordt verlengd. Doel is om beleid en praktijk rond passende zorg te verbeteren en een effectieve onderzoeksmethode te ontwikkelen, gebaseerd op het hergebruik van routinematig verzamelde zorgdata. De Onderzoekswerkplaats is een samenwerking tussen het Nivel en Zorginstituut Nederland.

Een belangrijk aspect van het onderzoek is het combineren van data uit verschillende zorgbronnen, zoals de huisarts en het ziekenhuis, om zorgtrajecten van patiënten beter in beeld te brengen. Dit sluit aan bij de ambities van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De komende jaren worden ook gegevens uit het sociaal domein toegevoegd.