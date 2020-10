LUMC onderzoekt inzet AI bij diagnostiek baarmoederkanker

Projectleider en patholoog Tjalling Bosse houdt zich met zijn onderzoeksgroep al jaren bezig met de verbetering van de diagnostiek welke patiënten wel en niet aanvullende behandelingen moeten krijgen. Die behandelingen zijn nodig voor patiënten bij wie de kans op terugkeer van de tumor groot is.

“Een groot deel van patiënten met baarmoederkanker is gelukkig te genezen door de baarmoeder operatief te verwijderen. Maar een groot probleem blijft dat het moeilijk is te voorspellen welke patiënten voordeel hebben van aanvullende behandelingen zoals bestraling of chemotherapie”, aldus Bosse.

Verbeteren diagnostiek

Het verbeteren van de diagnostiek aan de hand van de beoordeling van de tumor met behulp van kunstmatige intelligentie is het doel van de AIR-MEC studie die nu gestart wordt. Uit onderzoek van de afdelingen Pathologie en Radiotherapie is al gebleken dat het beoordelen van moleculaire tumoreigenschappen de inschatting beter maakt. Deze nieuwe inzichten zorgen echter nog niet voor voldoende verbetering van de diagnostiek.

“Ondanks dat deze recente inzichten in de genetische achtergrond van de tumoren de risico-inschatting op tumorterugkeer verbetert, zijn we nog niet tevreden. De benodigde tumortesten zijn niet overal in de wereld beschikbaar en brengen ook extra kosten met zich mee. Hierdoor kan deze kennis niet overal naar de patiënt worden gebracht”, zo vertelt Bosse.

Kunstmatige intelligentie

Het inzetten van kunstmatige intelligentie, of AI, is een techniek die al bij meerdere vormen van kankerdiagnostiek wordt ingezet. Het team van Bosse gaat nu onderzoeken of deze technologie ook de risico-inschatting voor post-operatieve behandelingen van baarmoederkanker kan verbeteren. “Recente voorbeelden tonen aan dat computers uitstekend in staat zijn om patronen te herkennen in microscopie beelden en hieraan ook voorspellingen te verbinden”, aldus Bosse.

Voor de AIR-MEC kan het team van Bosse beschikken over de grootste weefselbank in de wereld te gebruiken. Die bestaat uit tumorweefsel van patiënten die meededen aan de PORTEC studies. ”Deze klinische studies hebben de huidige behandeling van baarmoederkanker wereldwijd vorm gegeven. De unieke verzameling is door ons opgebouwd en volledig moleculair in kaart gebracht. De tumorbeelden vormen de basis van de AIR-MEC studie”, licht Bosse toe.

Het onderzoeksteam heeft voor de AIR-MEC studie een subsidie van 400.000 euro ontvangen van het Hanarth Fonds. Een fonds dat zich inzet voor het verbeteren en bevorderen van het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning voor het verbeteren van de diagnose, behandeling en uitkomst van patiënten met kanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met patholoog Viktor Koelzer van de Universiteit van Zurich, Jouke Dijkstra van de afdeling Radiologie en Carien Creutzberg van de afdeling Radiotherapie.