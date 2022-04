Medicijnrobot voor 24/7 medicatie in de Kempen

De medicijnrobot is aangeschaft en geïnstalleerd door de Centrale Dienstapotheek Eindhoven (CDE) in samenwerking met de apotheek van Máxima MC (MMC), bij de Huisartsenpost SHOKO (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) van Máxima MC in Veldhoven. De komst van de medicijnrobot zorgt niet alleen voor het beter en sneller beschikbaar zijn van (spoed)medicatie, maar biedt patiënten in de Kempen gemeenten en Veldhoven/Waalre/Valkenswaard ook het voordeel van kortere reistijden. Voorheen konden zij voor deze medicatie alleen in Eindhoven terecht.

24/7 medicijnrobot

Met de medicijnrobot kunnen de patiënten in de betreffende regio nu 24/7 over medicatie beschikken. De poliklinische apotheek bij Máxima MC in Veldhoven (apotheek de Run) is op werkdagen tot 20.00 uur geopend en op zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Buiten deze tijden is de medicijnrobot in gebruik.

Patiënten die niet in staat zijn medicijnen af te halen, kunnen er voor kiezen om deze te laten bezorgen vanuit de dienstapotheek in Eindhoven. Uiteraard kunnen de inwoners tijdens kantooruren ook nog altijd terecht bij de eigen apotheek.

De robot is uitgerust met een controle- en identificatiesysteem om ervoor te zorgen dat patiënten te allen tijde de juiste medicatie ontvangen. Daarvoor communiceert de medicijnrobot rechtstreeks met de Centrale Dienstapotheek Eindhoven. Voor deze controle wordt een beeldbel verbinding met een apothekersassistente in Eindhoven gemaakt. Die controleert het digitale recept en de identiteit van de patiënt. Zij zorgt ook voor de benodigde uitleg en informatie over de medicatie. Na controle wordt de medicatie direct door de robot verstrekt.

“De medicijnrobot is een unieke en innovatieve oplossing die in de praktijk efficiënt en toch heel servicegericht werkt”, vertelt Annemieke Kummeling, SEH-arts van MMC. Op deze manier kunnen patiënten een spoedrecept op elke moment, direct nadat het voorgeschreven is, via de robot geleverd krijgen. “En dit is fijn voor patiënten, want zo kunnen zij direct na een bezoek aan de huisartsenpost of SEH hun medicatie ophalen zonder dat dit hen extra reistijd kost”, aldus Kummeling.

Robotica in apotheken

Het gebruik van robots is in de zorg al enkele jaren aan een forse opmars bezig. We kennen natuurlijk allemaal al wel de chirurgische robots die in steeds meer OK’s hun intrede doen. Maar ook voor het verwerken en verstrekken van medicatie hebben robots een duidelijke meerwaarde. Ze verlichten niet alleen de taken van apothekersassistenten, maar maken, zoals in het geval van de Eindhovense medicijnrobot ook 24/7 medicijnverstrekking een stuk makkelijker.

Een ander goed voorbeeld van de meerwaarde van robotica voor apotheken zijn de twee robots die sinds vorig jaar bij het Amsterdam UMC ingezet worden voor diverse taken in de apotheken van het ziekenhuis. en om het werk van verpleegkundigen die chemo bereiden te verlichten.